7 лучших мест для отдыха с палаткой, куда можно поехать прямо сейчас

Коростышевский карьер

Когда-то в этом карьере недалеко от города Коростышев добывали лабрадорит, габбро и серый гранит. Он был одним из крупнейших местных предприятий, на базе которого был создан даже гранитный завод.

Месторасположение Коростышевского карьера (скриншот: google.com/maps)

В настоящее время объект затоплен, а пейзаж вокруг него напоминает виды юго-восточной Финляндии. Вдоль берегов карьера, наполненного невероятной красоты водой, растут ели и березы.

Свежий воздух, кристально чистая вода и скалистый гранитный берег могут стать идеальным местом для отдыха на природе.

Коростышевский карьер (фото: uk.wikipedia.org)

Черепашинский карьер

В Черепашинском карьере в 1990-х годах добывали гранит и белую глину, однако на фоне приостановки разработки его затопило подземными источниками и сейчас он буквально превратился в озеро.

Расположен этот карьер в селе Черепашинцы Калиновского района Винницкой области.

Месторасположение Черепашинского карьера (скриншот: google.com/maps)

Черепашинский карьер известен своей кристально чистой водой невероятного бирюзового цвета. Некоторые даже сравнивают это место с пейзажами Майорки и называют украинскими Мальдивами.

Черепашинский карьер (фото: uk.wikipedia.org)

Белое озеро

Белое озеро - карстового происхождения. Оно расположено в селе Рудка Варашского района Ровенской области (в бассейне реки Стыр).

Недалеко от него расположен также Белоозерский заказник (ландшафтный заказник местного значения).

Месторасположение Белого озера (скриншот: google.com/maps)

В этой местности понравится тем, кто сможет оценить соединение болотных, озерных и лесных природных комплексов Западного Полесья. Недалеко от озера оборудована база отдыха, однако на его берегу можно поставить и палатку.

Интересно, что вода Белого озера шелковистая на ощупь, ведь в ней - повышенное содержание глицерина, фосфора и сероводорода. Считается, что такое сочетание обладает чрезвычайно целительными свойствами.

Белое озеро (фото: uk.wikipedia.org)

Бакота

Бакота - затопленное из-за строительства Днестровского гидроузла (Новоднестровской ГЭС) село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

В княжеское время этот населенный пункт был столицей целого Понизья на пограничном расселении потомков древнерусских племен уличей и тиверцев с белыми хорватами (что стало основой формирования местного украинского населения).

Месторасположение Бакоты (скриншот: google.com/maps)

По информации метеорологов, в этом районе существует своеобразный уникальный микроклимат - среднегодовое количество тепла на один квадратный метр здесь равнозначно ялтинскому, а скалы и леса - надежно защищают побережье Днестра от северных воздушных потоков.

В Бакотском заливе можно не только насладиться тишиной и полюбоваться пейзажами, но и порыбачить. Кроме того, можно посетить мужской скальный монастырь (по преданию его основал творец Киево-Печерской Лавры - преподобный старец Антоний).

Бакота (фото: uk.wikipedia.org)

Шацкие озера

Шацкие озера - группа из более 20 озер в северо-западной части Ковельского района Волынской области (в междуречье Припяти и Западного Буга) недалеко от городка Шацк.

В 1983 году для охраны редких природных комплексов в районе Шацких озер был создан Шацкий национальный природный парк площадью 32 500 гектаров.

Месторасположение Шацких озер (скриншот: google.com/maps)

Шацкие озера расположены среди живописных лесных массивов. Там построено много санаториев и лагерей отдыха, однако в некоторых местах отдыхать можно и с палаткой.

Самое большое по площади озеро этой локации - Свитязь (второй по размеру природный водоем в Украине после озера Ялпуг).

Озеро Свитязь (фото: uk.wikipedia.org)

Джуринский водопад

Джуринский или Червоногородский (по названию древнего города Червоногород, существовавшего там несколько веков назад) водопад расположен на реке Джурин, в урочище "Червоне" (между селами Ныркив и Устечко) Чертковского района Тернопольской области.

Он входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон" и имеет искусственный характер.

Месторасположение Джуринского водопада (скриншот: google.com/maps)

Джуринский водопад считается самым высоким (16 метров) равнинным водопадом Украины и состоит из трех каскадов. При этом его ширина достигает 20 метров.

В теплые дни в нем можно даже купаться.

Джуринский водопад (фото: uk.wikipedia.org)

Озеро Синевир

Синевир или Морское око - крупнейшее озеро Украинских Карпат, расположенное в Хустском районе Закарпатской области (в горном массиве Внутренние Горганы).

Он входит в состав Национального природного парка "Синевир", является одним из 7 чудес Украины, а также упоминается во многих легендах и мифах.

Месторасположение озера Синевир (скриншот: google.com/maps)

Находящееся на высоте 989 метров над уровнем моря озеро имеет площадь около 5 гектаров, в то же время его максимальная глубина достигает 22-24 метров. Вокруг Синевира возвышаются горы, густо покрытые елями, что придает этому месту особую, таинственную атмосферу.

Поскольку эта популярная туристическая локация заповедна, поставить палатку у самого озера не удастся. Вместо этого лучше стать лагерем неподалеку - на подъезде, возле села Синевир, или же поднявшись на долины близлежащего горного хребта Пишконя.

Озеро Синевир (фото: uk.wikipedia.org)