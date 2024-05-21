7 полезных советов, которые помогут усилить защиту Wi-Fi сети

Защитите свою сеть надежным паролем

Пароль по умолчанию, предоставленный вашим интернет-провайдером (ISP), легко взломать с помощью бота, а пароли являются распространенной слабостью, которую могут использовать киберпреступники. Вам следует изменить его на свой надежный пароль длиной не менее 16 символов, состоящий из случайного сочетания букв, цифр и специальных символов.

Если у вас возникли проблемы с запоминанием паролей, менеджер паролей - отличный вариант. Они автоматически генерируют и надежно хранят их для вас.

Измените имя сети

Пока вы меняете пароль, измените имя сети по умолчанию, включенное в ваш маршрутизатор. Это имя также называется идентификатором набора служб (SSID).

Киберпреступники с большей вероятностью нацеливаются на сети с SSID по умолчанию, поскольку это означает, что владелец не соблюдает достаточную кибергигиену и может раскрыть интернет-провайдера.

Обязательно используйте SSID, который не содержит какой-либо идентифицирующей информации, например вашего имени.

Создайте гостевую сеть Wi-Fi

Гостевая сеть - это ограниченное Wi-Fi-соединение, которое позволяет людям использовать ваш маршрутизатор для подключения к Интернету, не получая доступа к вашей основной сети и всем подключенным устройствам. Эта сеть будет иметь отдельный пароль, который также должен быть надежным.

Также лучше сохранить пароль основной сети в безопасности, зарезервировав его только для нескольких человек.

Вы можете настроить гостевую сеть через своего интернет-провайдера или в настройках Wi-Fi на своем компьютере.

Включите шифрование вашего маршрутизатора

Шифрование Wi-Fi похоже на отправку всей вашей информации через кодер, и единственные люди, которые могут ее расшифровать, - это те, кто находится в вашей частной сети. Это не позволит злоумышленникам украсть данные, отслеживая вас.

Протоколы шифрования Wi-Fi развивались с годами: WPA3 является новейшим и лучшим. На некоторых маршрутизаторах доступен только WPA2, и этот протокол также подходит.

Если ни один из этих протоколов не поддерживается на вашем маршрутизаторе, рассмотрите возможность обновления его до более безопасного варианта.

Если шифрование еще не включено, вы можете обновить его в настройках администратора вашего интернет-провайдера. Большинство маршрутизаторов уже имеют встроенные брандмауэры , и пока вы находитесь в настройках, также стоит убедиться, что они включены.

Регулярно обновляйте роутер

Обновление маршрутизатора является ключом к предотвращению атак на вашу сеть Wi-Fi. Уязвимости, которые можно использовать, могут возникнуть из-за обнаружения новых методов кибератак или ранее неизвестных уязвимостей.

Их можно устранить с помощью программных исправлений, выпущенных компанией, производящей ваш маршрутизатор. Однако вам необходимо сразу же загрузить обновления, чтобы не пропустить ни одного важного исправления.

Отключите трансляцию SSID

Когда вы откроете параметры Wi-Fi на своем компьютере, вы увидите список сетей Wi-Fi. Если вы живете в многоквартирном доме, вы, вероятно, знакомы с длинным списком сетевых имен, который может появиться. Это называется "трансляцией SSID".

Ее следует отключить, чтобы ваши соседи (или киберпреступники) не увидели вашу сеть в списке.

Трансляция SSID полезна для общедоступных сетей Wi-Fi, например, в торговом центре. Однако дома вы не будете часто использовать SSID. Для удобства можно разрешить вашей гостевой сети продолжать трансляцию. Ваша основная сеть по-прежнему останется скрытой.

Используйте VPN для дополнительной защиты

Виртуальная частная сеть (VPN) защищает ваши данные в общедоступных сетях Wi-Fi, например в библиотеке или кафе. Возможно, не всегда необходимо использовать его с защищенной домашней сетью.

Однако некоторые люди предпочитают использовать VPN даже дома, чтобы интернет-провайдер не мог отслеживать их перемещения в Интернете.

Например, вы можете захотеть получить доступ к нежелательному контенту. Если вас не беспокоят недостатки, использование VPN дома может обеспечить дополнительный уровень безопасности.