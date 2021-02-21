7 кілометрів по глибоких заметах: рятувальники знайшли юнака, що заблукав у лісі під Черніговом

Про зникнення повідомила бабуся загубленого хлопця, яка подзвонила в поліцію близько 4 години ночі. Вона розповіла, що близько опівночі хлопчик з села Піски пішов у напрямку лісу та не повернувся.

"Оскільки вся Чернігівська область зараз рясно вкрита снігом, поліцейські планували знайти хлопця по слідах. Дійсно було видно, що від будинку хлопець пішов навпростець через поле в ліс", — йдеться в повідомленні.

Використання службової машини на півметровій сніговій цілині було виключено. За словами патрульного, у полі було дуже холодно, вітром замітало сліди. В одному місці сліди розходились у дві сторони, тому вони розділилися зі слідчо-оперативною групою. Хлопець ходив колами то в полі, то в самому лісі, виходив із лісу, то знову заходив.

Рятувальники пройшли 7 кілометрів по заметах, щоб врятувати юнака (фото: cn.npu.gov.ua)

Зрештою, через кілька годин пошуків патрульні побачили вдалині людський силует. Хлопець вже досить довго пролежав на снігу. Він був живий і у свідомості, проте не здатний самостійно рухатись. Він одразу розповів, що не відчуває ніг.

Після пошуків хлопця правоохоронцям ще довелося нести молодої людини близько 7 кілометрів по глибоких заметах.

"Поліцейські брали хлопця під руки й по черзі вели його, час від часу розтираючи руки та ноги. Вони самі вже замерзли, набрали взуття снігу, у правоохоронців розрядилися телефони з ліхтариками, але вони повинні були врятувати хлопця, життя якого висіла на волосині", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники пройшли 7 кілометрів по заметах, щоб врятувати юнака (фото: cn.npu.gov.ua)

На патрульному автомобілі поліції хлопця негайно доставили в центральну районну лікарню Бахмача. Лікарі поставили йому діагноз: загальне переохолодження та обмороження ніг. Спочатку медики розглядали перспективу ампутації ніг, однак цього вдалося уникнути.