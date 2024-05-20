7 идей летнего маникюра, который сделает вас самой модной (фото)

Розовое омбре

Этот вариант подойдет тем, кто не хочет носить "однотон" и постоянно колеблется с выбором. Вы можете смело "растянуть" цвет от белого до насыщенного, а еще и украсить несколько пальчиков блестками.

Стильный маникюр на лето (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)

Радужные и нежные

Летом просто невозможно представить маникюр без желтого, розового и оранжевого цвета. И этот вариант все это объединил, но при этом не смотрится слишком ярко.

Маникюр на короткие ногти (скриншот)

Морской маникюр

А такие ноготки точно понравятся тем, кто мечтает об отдыхе или планирует брать отпуск. Нюдовая база и фактурные рисунки создадут хорошее настроение и удачно впишутся в летние "луки".

Маникюр для отпуска (фото: instagram.com/bees.knees.nails)

Стильная абстракция

Если же вы носите длинные ногти и не хотите слишком много цветов в дизайне - присмотритесь к вариантам с нюдовым покрытием и акцентами на нескольких пальчиках. Такие дизайны остаются в тренде, а потому их точно не назовут безвкусицей.

Модный маникюр для женщин (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)

Прозрачный металлик

Уже несколько месяцев из моды не выходит покрытие с рисунками цвета металлик. Они очень красиво мерцают на солнце и удачно дополнят легкие и романтические образы.

Трендовый маникюр на лето (фото: instagram.com/bees.knees.nails)

Яркие ногти

Конечно, если вы не любите сдержанные дизайны, ограничивать себя не стоит. Этим летом в тренде будут дизайны в стиле "хиппи", потому дайте волю фантазии.

Яркий маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/bees.knees.nails)

Красная классика

Каждая женщина знает, что красный маникюр - тренд, который всегда будет актуален. Впрочем, вы можете дополнить дизайн акцентными "звериными" принтами.

Красный маникюр (фото: instagram.com/ladydi_988_nails)