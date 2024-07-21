7 хитрых математических головоломок, которые прокачают ваш мозг

Математика может казаться скучной и сложной, но она может быть также увлекательной и полезной для ума. Ее изучение помогает развивать логическое мышление, критическую оценку и навыки решения проблем.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило 7 интересных головоломок, решаемых исключительно с помощью математики.
Какая фигура (1-6) окрашена неправильно?
На этом фото нарушена логика последовательности цветов и цифр (фото: Brainsnak)
Ответ: круг 6 должен быть желтым.
Чтобы открыть этот сейф, нужно заменить вопросы на правильные цифры. Вы можете найти эту цифру, определив шаблон по показанным числам.
Найдите код с помощью математики (фото: Brainsnak)
Ответ: 1 и 4. Они расположены в группах двухзначных чисел, все заканчиваются на 7 и растут в обеих строках.
Какие три кегли нужно сбить, чтобы набрать ровно 100 баллов?
Подсчитайте цифры и найдите ответ (фото: Brainsnak)
Ответ : 13, 39 и 48.
Какое число должно заменить вопросительный знак?
Здесь нужно применить не только математику, но и логику (фото: Brainsnak)
Ответ: 4. Сумма штампов одинаковых цветовых комбинаций всегда равна 10.
Какими цифрами следует заменить вопросительные знаки?
Эта головоломка не очень сложна (фото: Brainsnak)
Ответ: 563412. Все остальные номера билетов являются комбинациями чисел 12, 34 и 56, а 563412 являются последней возможной комбинацией этих чисел.
Какого номера не хватает на нижней части кредитной карты?
Представьте для вдохновения, что на карте есть определенная сумма денег (фото: Brainsnak)
Ответ: 8. Число, образованное двумя первыми цифрами, всегда удваивается. 12, 24, 48, 96, 192 на верхней карте и 23, 46, 92, 184, 368 на нижней карте.
Какой цифрой следует заменить вопросительный знак в счете?
Какая команда победит? (фото: Brainsnak)
Ответ: 6. Разница баллов образует следующий ряд: -2, +4, -6, +8. Чередуя столбцы, вы также видите следующие две серии: 7, 14, 21, 28; 9, 18, 27, 36.
Читайте также о загадках на логику, которые помогут развить смекалку.
И узнайте, как развлечь ребенка, когда нет света.
При написании материала использовались статьи одного из популярнейших американских журналов для семейного чтения Reader's Digest.