7 хитрых математических головоломок, которые прокачают ваш мозг

Цветные фигуры

Какая фигура (1-6) окрашена неправильно?

На этом фото нарушена логика последовательности цветов и цифр (фото: Brainsnak)

Ответ: круг 6 должен быть желтым.

Код от сейфа

Чтобы открыть этот сейф, нужно заменить вопросы на правильные цифры. Вы можете найти эту цифру, определив шаблон по показанным числам.

Найдите код с помощью математики (фото: Brainsnak)

Ответ: 1 и 4. Они расположены в группах двухзначных чисел, все заканчиваются на 7 и растут в обеих строках.

Получите 100 баллов

Какие три кегли нужно сбить, чтобы набрать ровно 100 баллов?

Подсчитайте цифры и найдите ответ (фото: Brainsnak)

Ответ : 13, 39 и 48.

Поп-номера

Какое число должно заменить вопросительный знак?

Здесь нужно применить не только математику, но и логику (фото: Brainsnak)

Ответ: 4. Сумма штампов одинаковых цветовых комбинаций всегда равна 10.

Большая игра

Какими цифрами следует заменить вопросительные знаки?

Эта головоломка не очень сложна (фото: Brainsnak)

Ответ: 563412. Все остальные номера билетов являются комбинациями чисел 12, 34 и 56, а 563412 являются последней возможной комбинацией этих чисел.

Кредитный рейтинг

Какого номера не хватает на нижней части кредитной карты?

Представьте для вдохновения, что на карте есть определенная сумма денег (фото: Brainsnak)

Ответ: 8. Число, образованное двумя первыми цифрами, всегда удваивается. 12, 24, 48, 96, 192 на верхней карте и 23, 46, 92, 184, 368 на нижней карте.

Счет на табло

Какой цифрой следует заменить вопросительный знак в счете?

Какая команда победит? (фото: Brainsnak)

Ответ: 6. Разница баллов образует следующий ряд: -2, +4, -6, +8. Чередуя столбцы, вы также видите следующие две серии: 7, 14, 21, 28; 9, 18, 27, 36.