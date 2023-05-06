7 пищевых привычек, которые разрушают ваше тело и забирают годы жизни
Неоднократно было доказано, что то, как и что мы едим прямо пропорционально влияет на состояние нашего организма. Некоторые ежедневные действия могут приводить к неожиданным негативным последствиям, поэтому за своими пищевыми привычками следует следить.
Об этом рассказали на сайте Eat This Not That.
Вы употребляете слишком много сахара
В первую очередь разберемся, о каком именно сахаре идет речь. Сахара, содержащиеся во фруктах, ягодах и молочных продуктах, здесь ни при чем. А вот сахар из сладостей, в напитках приносит вред вашему телу.
Исследования показывают, что добавление сахара неизбежно приводит к увеличению веса и повышению риска развития диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять менее 36 граммов сахара в день, а женщинам - менее 25 граммов.
Вы съедаете слишком много за один раз
Если вы когда-нибудь испытывали проблемы с пищеварением, это могло быть потому, что вы съели слишком много пищи. Кроме того, употребление больших порций за раз способствует потреблению избыточных калорий, что может привести к ожирению.
Чтобы избежать этих осложнений, старайтесь уделять пище по крайней мере 15-20 минут. Замедление темпа приема пищи дает пищеварительной системе время, чтобы понять, насытилась ли она.
Важно уметь чувствовать голод и сытость и останавливаться, когда вы точно наелись (фото: Freepik)
Вы едите слишком поздно
Исследования показывают, что питание в определенные промежутки времени способствует улучшенной работе пищеварительной системы. Старайтесь не есть в течение двух часов до того, как ложитесь спать.
А если чувствуете голод, оцените, как вы питались в течение дня и сделайте выводы, где вам не хватило питательности.
В вашем рационе мало клетчатки
Если вы не употребляете в пищу цельнозерновые, бобовые, фрукты и овощи, вы не получаете достаточно клетчатки. Клетчатка "кормит" здоровые бактерии в вашем кишечнике и снижает уровень холестерина в крови.
Чтобы увеличить потребление клетчатки, добавляйте фрукты или овощи к каждому приему пищи и перекусов, замените обработанные злаки цельнозерновыми и орехами или семенами.
Обязательно добавляйте в ежедневный рацион овощи, фрукты, зелень и орехи (фото: Freepik)
Вы едите только пищу животного происхождения
Растительные жиры, содержащиеся в орехах, семенах и подсолнечном масле, на самом деле имеют много преимуществ для здоровья. Насыщенные жиры чаще всего встречаются в продуктах животного происхождения, таких как красное мясо, молочные продукты и яйца, и могут оказать негативное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему.
Чтобы снизить количество насыщенного жира в рационе, выбирайте нежирные куски мяса и отрезайте видимый жир. Вы также можете увеличить потребление рыбы, чтобы принести пользу сердцу.
Вы пьете слишком кислые напитки
Слишком кислые продукты, такие как газировка и кофе, могут ухудшить состояние зубов. Даже кислые фрукты и сухофрукты могут оказать подобное влияние. Чтобы снизить риск, не ешьте и не пейте кислые продукты и напитки в течение дня.
Лучше ограничить потребление газированных напитков, ведь они сильно вредят зубам (фото: Freepik)
Вы не учитываете баланс БЖВ
Речь идет о примерно одинаковом количестве белков, жиров и углеводов. Если вы завтракаете хлопьями, то это отнюдь не идеальный баланс питательных веществ. Сбалансированная пища содержит разнообразные питательные вещества, поддерживающие системы организма.
Раньше мы дали точный ответ, можно ли есть углеводы во время диеты.
Читайте также, как худеть так, чтобы не развить расстройства пищевого поведения.