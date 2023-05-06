7 пищевых привычек, которые разрушают ваше тело и забирают годы жизни

Неоднократно было доказано, что то, как и что мы едим прямо пропорционально влияет на состояние нашего организма. Некоторые ежедневные действия могут приводить к неожиданным негативным последствиям, поэтому за своими пищевыми привычками следует следить.

Об этом рассказали на сайте Eat This Not That.

Вы употребляете слишком много сахара

В первую очередь разберемся, о каком именно сахаре идет речь. Сахара, содержащиеся во фруктах, ягодах и молочных продуктах, здесь ни при чем. А вот сахар из сладостей, в напитках приносит вред вашему телу.

Исследования показывают, что добавление сахара неизбежно приводит к увеличению веса и повышению риска развития диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять менее 36 граммов сахара в день, а женщинам - менее 25 граммов.

Вы съедаете слишком много за один раз

Если вы когда-нибудь испытывали проблемы с пищеварением, это могло быть потому, что вы съели слишком много пищи. Кроме того, употребление больших порций за раз способствует потреблению избыточных калорий, что может привести к ожирению.

Чтобы избежать этих осложнений, старайтесь уделять пище по крайней мере 15-20 минут. Замедление темпа приема пищи дает пищеварительной системе время, чтобы понять, насытилась ли она.

Важно уметь чувствовать голод и сытость и останавливаться, когда вы точно наелись (фото: Freepik)

Вы едите слишком поздно

Исследования показывают, что питание в определенные промежутки времени способствует улучшенной работе пищеварительной системы. Старайтесь не есть в течение двух часов до того, как ложитесь спать.

А если чувствуете голод, оцените, как вы питались в течение дня и сделайте выводы, где вам не хватило питательности.

В вашем рационе мало клетчатки

Если вы не употребляете в пищу цельнозерновые, бобовые, фрукты и овощи, вы не получаете достаточно клетчатки. Клетчатка "кормит" здоровые бактерии в вашем кишечнике и снижает уровень холестерина в крови.

Чтобы увеличить потребление клетчатки, добавляйте фрукты или овощи к каждому приему пищи и перекусов, замените обработанные злаки цельнозерновыми и орехами или семенами.

Обязательно добавляйте в ежедневный рацион овощи, фрукты, зелень и орехи (фото: Freepik)

Вы едите только пищу животного происхождения

Растительные жиры, содержащиеся в орехах, семенах и подсолнечном масле, на самом деле имеют много преимуществ для здоровья. Насыщенные жиры чаще всего встречаются в продуктах животного происхождения, таких как красное мясо, молочные продукты и яйца, и могут оказать негативное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему.

Чтобы снизить количество насыщенного жира в рационе, выбирайте нежирные куски мяса и отрезайте видимый жир. Вы также можете увеличить потребление рыбы, чтобы принести пользу сердцу.

Вы пьете слишком кислые напитки

Слишком кислые продукты, такие как газировка и кофе, могут ухудшить состояние зубов. Даже кислые фрукты и сухофрукты могут оказать подобное влияние. Чтобы снизить риск, не ешьте и не пейте кислые продукты и напитки в течение дня.

Лучше ограничить потребление газированных напитков, ведь они сильно вредят зубам (фото: Freepik)

Вы не учитываете баланс БЖВ

Речь идет о примерно одинаковом количестве белков, жиров и углеводов. Если вы завтракаете хлопьями, то это отнюдь не идеальный баланс питательных веществ. Сбалансированная пища содержит разнообразные питательные вещества, поддерживающие системы организма.