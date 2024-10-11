7 голливудских звезд, которые никогда не посещали "белые вечеринки" P.Diddy

Киану Ривз

Киану Ривз всегда считался одним из самых беспроблемных знаменитостей Голливуда. Несмотря на пик своей карьеры в 90-х, он в большинстве своем держался в стороне от Дидди и его окружения, что помогло ему избежать многих скандалов, которые теперь преследуют других.

Известный своей активной благотворительной деятельностью, Ривз демонстрирует совершенно противоположный подход к тому, как он распоряжается своим богатством по сравнению с тем, как Дидди использовал свои финансы.

Киану Ривз (фото: Getty Images)

Роберт Дауни-младший

Хотя Роберт Дауни-младший был знаком с Дидди и их не раз видели вместе, актер почти не посещал его вечеринки, несмотря на пребывание в тех же кругах, что и рэппер.

Известный по роли в "Железном человеке", Дауни держался в стороне от мер Freak Off, что, очевидно, способствовало его более здоровому образу жизни в последние годы. Однако трудно сказать, кто из актеров окончательно ушел от проблем, поскольку расследование продолжается, а федеральные агенты продолжают раскрывать все больше деталей о преступлениях Дидди.

Роберт Дауни-младший (фото: Википедия)

Том Круз

Том Круз также не был замечен среди участников вечеринок, организованных Дидди, и преимущественно избегал компании, которую собирал вокруг себя. Такая дистанция теперь выглядит более обоснованной.

Однако сам Круз не раз оказывался под пристальным взглядом из-за людей, с которыми поддерживает отношения. Стоит отметить, что есть много публичной информации о природе их отношений, но можно с уверенностью сказать, что актер держался подальше от мероприятий Freak Offs, организованных Дидди.

Том Круз (фото: Википедия)

Эминем

Эминем и Дидди уже давно имели напряженное соперничество. Непонятно, что именно стало причиной их вражды, однако первый всегда четко высказывал свое мнение о продюсере.

Возможно, рэппер был хорошо осведомлен о том, что происходило на вечеринках Дидди, даже если сам там не присутствовал.

Он неоднократно включал в свои тексты намеки на ненадлежащее поведение Дидди, и только теперь эти упоминания начинают выглядеть как предупреждения о более серьезных проблемах, которые могли остаться незамеченными раньше.

Эминем (фото: Википедия)

Ice Cube

Практически каждый, кто оказал значительное влияние в музыкальной индустрии, рано или поздно оказывался в компании Дидди. Однако некоторые артисты, рэперы и знаменитости сознательно избегали его и скандального поведения.

Кроме Эминема, одним из первых, кто дистанцировался от Дидди, был Айс Кьюб, ни разу не появлявшийся на его вечеринках. Сам рэпер открыто заявлял, что никогда не участвовал в подобных мероприятиях, организованных Дидди.

Ice Cube​​ (фото: Википедия)

50 Cent

50 Cent был одним из немногих рэперов, которые оставались на верном пути в музыкальной индустрии. Как и его коллега Эминем, которым он восхищался и на которого равнялся, у 50 Cent было длительное противостояние с Дидди, что фактически исключало его из возможности посещать его вечеринки.

Если предположить существование черного списка, можно с уверенностью сказать, что рядом с Эминемом, 50 Cent тоже был бы среди первых в этом списке.

50 Cent (фото: instagram.com/50cent​​)

Гарри Стайлз

Гарри Стайлз также является известным именем в музыкальной индустрии, которое могло бы повлиять на ситуацию, если бы решил сотрудничать с Дидди. Есть слухи о возможных связях певца с рэпером, однако никаких подтверждений о том, что между ними была даже дружба, нет, не говоря уже о присутствии Стайлза на его вечеринках.

Гарри Стайлз (фото: Википедия)