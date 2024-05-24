7 функций macOS, которых не хватает в Windows

Бесшовная интеграция с экосистемой Apple

Одной из выдающихся функций macOS является ее бесшовная интеграция с другими устройствами Apple. Благодаря сервису iCloud, пользователи macOS могут без труда синхронизировать данные между своими iPhone, iPad и Apple Watch.

Эта интеграция позволяет использовать такие функции, как Handoff, которая дает возможность начать задачу на одном устройстве Apple и продолжить ее на другом без каких-либо прерываний. Например, вы можете начать составлять электронное письмо на своем iPhone и закончить его на Mac.

Кроме того, функция Continuity расширяет эту интеграцию, предоставляя возможности, такие как универсальный буфер обмена, где пользователи могут скопировать текст или изображения на своем Mac и вставить их непосредственно на iPhone или iPad.

Такого рода целостности экосистемы Windows пока не удается достичь в полной мере.

Time Machine для простого резервного копирования

Time Machine - это встроенная функция резервного копирования в macOS, предлагающая простой и интуитивно понятный способ защиты ваших данных.

Автоматически создавая резервные копии всей системы - включая системные файлы, приложения, учетные записи, настройки и пользовательские файлы - Time Machine делает восстановление утраченных данных или переход на новый Mac легким и беспроблемным.

Windows предлагает решения для резервного копирования, но ни одно из них не является столь же интегрированным или удобным, как Time Machine. Пользователям часто приходится полагаться на сторонние приложения для аналогичной функциональности, которые могут быть менее интуитивно понятными и более громоздкими в управлении.

Резервная копия с помощью Time Machine (PCMag)

Превосходные жесты трекпада

MacBook известны своими трекпадами, которые предлагают множество мультитач-жестов, улучшающих навигацию и продуктивность. Эти жесты, такие как трехпальцевые свайпы для переключения между полноэкранными приложениями, масштабирование с помощью сведения пальцев и доступ к Mission Control одним движением, обеспечивают плавный и интуитивно понятный пользовательский опыт.

Хотя ноутбуки на Windows также поддерживают жесты, их реализация часто непоследовательна у разных производителей оборудования. Точность и плавность жестов трекпада Apple остаются непревзойденными, делая повседневные задачи быстрее и приятнее на Mac.

Трекпад на MacBook предлагает множество полезных жестов (фото: SlashGear)

Всеобъемлющий инструмент поиска Spotlight

Spotlight - это мощная функция поиска в macOS, которая позволяет пользователям находить файлы, запускать приложения и даже выполнять вычисления или конверсии прямо из поисковой строки.

Нажав Command + Пробел, пользователи могут быстро получить доступ к Spotlight и ввести свой запрос. Результаты отображаются почти мгновенно, вытягивая информацию из локальных файлов, электронной почты, истории веб-браузера и даже онлайн-источников, таких как Википедия.

Windows сделала шаги вперед в своей функциональности поиска, особенно благодаря интеграции с Cortana и улучшениям в Windows Search. Однако, эта система все еще уступает всеобъемлющему и молниеносному опыту, который предоставляет Spotlight.

Инструмент поиска Spotlight (фото: MakeUseOf)

Mission Control для улучшенного многозадачности

Mission Control в macOS предоставляет обзор всех открытых окон, рабочих столов и полноэкранных приложений, облегчая управление множеством задач. Проведя вверх тремя или четырьмя пальцами по трекпаду, пользователи могут быстро увидеть все, над чем они работают, и эффективно переключаться между задачами.

Windows предлагает аналогичную функциональность с Task View, но исполнение и визуальное представление часто считаются менее изысканными по сравнению с Mission Control в macOS.

Плавные анимации и простота использования делают Mission Control любимым инструментом среди пользователей Mac, которые работают с множеством приложений и рабочих столов.

Mission Control облегчит управление множеством задач (фото: iDownloadBlog)

Встроенные инструменты для записи экрана и создания скриншотов

macOS включает мощные инструменты для создания скриншотов и записи активности на экране, устраняя необходимость в стороннем программном обеспечении. С помощью нескольких нажатий клавиш пользователи могут захватывать весь экран, определенные окна или выбранные области.

Инструмент для записи экрана, доступный через QuickTime Player или панель инструментов для скриншотов, позволяет легко создавать видеоуроки или записывать игровой процесс.

Хотя Windows 10 представила инструменты Snip & Sketch и Xbox Game Bar для создания скриншотов и записи экрана, эти инструменты менее интегрированы и универсальны по сравнению с предложениями macOS.

Инструмент для записи экрана QuickTime Player (фото: iDownloadBlog)

Улучшенная отрисовка шрифтов и калибровка дисплея

Ноутбуки MacBook и iMac известны своими высококачественными дисплеями Retina и отличной отрисовкой шрифтов, которые обеспечивают более четкое и эстетически приятное визуальное восприятие.

Способ, которым macOS обрабатывает сглаживание шрифтов и калибровку дисплея, гарантирует, что текст выглядит четким и ясным, снижая напряжение глаз при продолжительном использовании.

Windows улучшила работу с дисплеями высокого разрешения, однако остаются некоторые несоответствия, особенно с приложениями сторонних разработчиков, которые могут плохо масштабироваться.

Заключение

Хотя и macOS, и Windows имеют свои достоинства, описанные выше функции подчеркивают области, где macOS предлагает явное преимущество.

От превосходной интеграции с экосистемой Apple до простых в использовании решений для резервного копирования и передовых инструментов для многозадачности, macOS обеспечивает согласованную и эффективную среду, которую многие пользователи считают неоценимой.

По мере развития технологий конкуренция между этими операционными системами, без сомнения, будет стимулировать дальнейшие инновации, что принесет пользу пользователям в целом.