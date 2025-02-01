7 фраз, которые говорят завистливые люди: как им можно метко ответить

"Ну, тебе просто повезло"

Эта фраза сводит все ваши усилия на нет. Это не вы достигли успеха, это "фортуна улыбнулась". А еще, как между строк, звучит: "Я тоже мог бы, но почему-то не случилось."

Что ответить? "Мне повезло, потому что я очень долго работал/работала над этим."

"А что в этом особенного?"

"Вы сделали что-то впечатляющее, а вам говорят, что это мелочь. Любимый прием завистников - уменьшить значение вашего успеха, чтобы самому чувствовать себя лучше", - объясняет коуч.

Что ответить? "Для меня это важно, и я горжусь своим достижением"

"Ну, я бы так тоже смог/смогла, если бы захотел/захотела"

Классическая "фраза-универсал". Только вот почему-то не захотели или не сделали. В реальности это просто способ скрыть свою зависть за мнимым равнодушием.

Что ответить? "Ну, ты же знаешь, желание - это уже полдела. Так что вперед!"

"Ну, не знаю, я бы так не рисковал/рисковала"

"Эта фраза маскируется под "добрый совет", но на самом деле она демонстрирует недовольство тем, что вы сделали то, на что другие не решились", - добавил эксперт.

Что ответить? "Риск всегда есть, но, как видишь, он оправдан."

"А тебе не кажется, что это слишком... (дорого, сложно, рискованно)?"

Вместо признания вашего достижения, вам предлагают подумать, что вы сделали что-то неправильно. Это как бы легкий удар по уверенности.

Что ответить? "Я так не думаю, но спасибо за заботу."

"А откуда у тебя на это деньги/время/связи?"

Такой вопрос не о любопытстве, а о попытке найти "спрятанный джокер". Завистники ищут причину, почему ваш успех - не ваша заслуга.

Что ответить? "Я просто правильно расставил/расставила приоритеты."

"Ты изменился/изменилась, и это не в лучшую сторону"

"Эта фраза часто появляется, когда ваш успех ставит под сомнение чью-то собственную ценность. Это попытка заставить вас чувствовать себя виноватым из-за своих достижений", - говорит специалист.

Что ответить? "Возможно, я изменился/изменилась, но это помогло мне достичь того, что я имею."

Откуда берется зависть?

На самом деле завистники часто даже не осознают своих эмоций. Им кажется, что жизнь относится к ним несправедливо, и они компенсируют это критикой или преуменьшением чужих успехов.

Что делать, если столкнулись с завистью?

Не принимайте это на свой счет. Их слова больше расскажут о них, чем о вас. Не пытайтесь доказать свою ценность. Человек увидит лишь то, что хочет.

"Продолжайте двигаться вперед. Успех - лучший ответ. И главное: помните, что зависть - это комплимент, просто поданный в очень неуклюжей форме", - резюмирует Виталий Курсик.