7 фраз, которые говорят завистливые люди: как им можно метко ответить

Зависть - это как скрытый капкан: сначала кажется, что все спокойно, но стоит прислушаться к некоторым фразам - и вы поймете, что кто-то тихонько грызет себя от зависти. Они редко скажут о своих чувствах прямо, зато замаскируют их под комплименты или "доброжелательные" советы.
Как распознать завистников и поставить их на место одной фразой, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Эта фраза сводит все ваши усилия на нет. Это не вы достигли успеха, это "фортуна улыбнулась". А еще, как между строк, звучит: "Я тоже мог бы, но почему-то не случилось."
Что ответить? "Мне повезло, потому что я очень долго работал/работала над этим."
"Вы сделали что-то впечатляющее, а вам говорят, что это мелочь. Любимый прием завистников - уменьшить значение вашего успеха, чтобы самому чувствовать себя лучше", - объясняет коуч.
Что ответить? "Для меня это важно, и я горжусь своим достижением"
Классическая "фраза-универсал". Только вот почему-то не захотели или не сделали. В реальности это просто способ скрыть свою зависть за мнимым равнодушием.
Что ответить? "Ну, ты же знаешь, желание - это уже полдела. Так что вперед!"
"Эта фраза маскируется под "добрый совет", но на самом деле она демонстрирует недовольство тем, что вы сделали то, на что другие не решились", - добавил эксперт.
Что ответить? "Риск всегда есть, но, как видишь, он оправдан."
Вместо признания вашего достижения, вам предлагают подумать, что вы сделали что-то неправильно. Это как бы легкий удар по уверенности.
Что ответить? "Я так не думаю, но спасибо за заботу."
Такой вопрос не о любопытстве, а о попытке найти "спрятанный джокер". Завистники ищут причину, почему ваш успех - не ваша заслуга.
Что ответить? "Я просто правильно расставил/расставила приоритеты."
"Эта фраза часто появляется, когда ваш успех ставит под сомнение чью-то собственную ценность. Это попытка заставить вас чувствовать себя виноватым из-за своих достижений", - говорит специалист.
Что ответить? "Возможно, я изменился/изменилась, но это помогло мне достичь того, что я имею."
На самом деле завистники часто даже не осознают своих эмоций. Им кажется, что жизнь относится к ним несправедливо, и они компенсируют это критикой или преуменьшением чужих успехов.
Не принимайте это на свой счет. Их слова больше расскажут о них, чем о вас. Не пытайтесь доказать свою ценность. Человек увидит лишь то, что хочет.
"Продолжайте двигаться вперед. Успех - лучший ответ. И главное: помните, что зависть - это комплимент, просто поданный в очень неуклюжей форме", - резюмирует Виталий Курсик.
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