7 фраз, которые бабушки и дедушки должны прекратить говорить своим внукам

Детский психолог Энн-Луиза Локхарт рассказал, что иногда непреднамеренные или даже доброжелательные комментарии бабушки и дедушки могут создать среду, в которой внуки чувствуют себя некомфортно или неуверенно.

"Не говори своим родителям..."

Иногда бабушки могут давать сладости внукам за спиной их родителей или разрешать им не спать в вечернее время и прошептать: "Это будет наш маленький секрет".

Психолог говорит, что всякий раз, когда вы поощряете своих внуков скрывать что-то от их родителей, у них появится привычка делать это постоянно.

Вместо этого бабушки и дедушки должны подчеркнуть важность быть честными с родителями.

"Ты так поправилась"

По словам Локхарта, замечания относительно тела или веса ребенка могут плохо повлиять на него. Это может привести к проблемам с самооценкой.

Взрослые должны избегать любых комментариев, которые могут навредить самооценке и привести к неуверенности.

"Ого, ты съел больше, чем я!"

Любые комментарии по поводу употребления пищи ваших внуков - "Ты так быстро ешь", "Кажется, ты ничего не касался в своей тарелке" - лучше оставить при себе.

Комментарии о хороших и плохих пищевых привычках могут повлиять на то, что дети изменят свое пищевое поведение и не будут следить за сигналами, которые им посылает тело. Это также может вызвать чувство стыда или растерянности.

"Ты такой избалованный"

Когда вы видите, как ваш внук ведет себя неблагодарно, открывая гору подарков или устраивая истерику, потому что не достиг своего, то вы можете сказать о том, насколько он избалован.

Но перед тем, как это сделать, подумайте о том, что дети в этом возрасте ведут себя так и это нормально. Если такое поведение происходит достаточно постоянно, то на это родителям следует обратить внимание.

Необязательно говорить детям, что внуки вырастут неженками, капризулями или эгоистами. В любом случае, это дело родителей.

"Подойди сюда и обними меня или поцелуй!"

Все бабушки и дедушки хотят общаться со своими внуками. Однако многим детям может быть некомфортно обнимать и целовать их по требованию.

"Такая фраза может ненамеренно лишить ребенка права и заставить его отказаться от границ своего тела", - добавил эксперт.

Чтобы уважать границы своих внуков, вы можете сформулировать это как вопрос.

"Разве можно этим кормить?"

Возможно, вы сами, будучи мамой много десятилетий назад, практиковали козье молоко и прикорм. Но не исключено, что родители внука против таких рекомендаций.

Поэтому если вас попросили посидеть с ребенком, не думайте давать коровье молоко ребенку, пока никто не видит.

"Да я все ради вас делаю!"

Незапланированные визиты в гости в шесть утра, попытка воспитания внуков по своей личной программе или постоянные напоминания о том, на какие жертвы вам приходится идти - не самые лучшие способы стать хорошей бабушкой.

Помните, что эта фраза уже звучит как обвинение. Если у вас накопились претензии, обсудите их за круглым столом, чтобы все были удовлетворены.