7 фраз с детства, которые снижают самооценку и ухудшают эмоциональное состояние

Психологи говорят, что самоценность не должна зависеть от мнения других. А стесняться своего "Я" из-за возможности кому-то не понравиться - нет смысла.

Важно помнить, что не все установки от родителей и родственников, которые закладываются нам с детства, правильные.

В любой ситуации - прежде всего прислушивайтесь к себе и собственным потребностям.

Также специалисты назвали список фраз, которые все слышали от взрослых в детстве, но они оказались ложными.

Что скажут люди?

На самом деле вам должно быть безразлично что скажут другие люди. Их представление о вас не должно влиять на вашу жизнь и самооценку.

Это очень часто всем в детстве говорили родители, но это не правильно. К тому же это влияет на будущее ребенка.

Будьте скромнее

Психологи говорят, что не следует бояться своих стремлений и ограничивать собственные амбиции. Если вам нравится что-то делать и вы от этого получаете удовольствие, то не стоит себя ограничивать и беспокоиться о том, что скажут другие.

Нельзя думать только о себе

Важно помнить, что вы - самый ценный человек в вашей жизни. Ставить собственные желания на первое место - вполне нормально.

Не выделяйся

Вы можете проявлять себя в любых форматах, не нарушающих закон или личностные границы других.

Стоит быть собой и все равно что скажут другие. Не бойтесь показывать свою индивидуальность, вы не обязаны быть похожими на других.

Это, конечно хорошо, но можно и лучше

Каждый человек стоит одобрительных слов, поддержки без сравнений и обесценивания ваших достижений. Следует поддерживать человека в каждых его начинаниях, чтобы мотивировать на еще большие вершины.

Злиться - плохо

Плохих эмоций не существует. Психологи советуют не запрещать себе проживать любую эмоцию в жизни.

Не трогай человека, ему и так плохо

Поддержать человека, когда ему плохо - это о человечности и попытке помочь, а не наносить ему еще большее горе.