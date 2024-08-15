7 фильмов ужасов по мотивам романов Кинга. Они пощекочут нервы даже смелым фанам триллеров

"1408"

Мистическая история расскажет о писателе, который любит разрушать мифы и опровергать предрассудки. Однажды он отправляется в гостиницу и селится в номере 1408. И оказывается, что слухи о жуткой комнате возникли не просто так.

"Оно"

Мало кто не слышал об этом фильме. Но если вы еще не видели фильм об ужасном клоуне, который на самом деле - монстр, вам точно следует наверстать упущенное. Сначала кажется, что это просто типичный ужастик, но потом вы поймете, почему эту историю решили экранизировать.

"В высокой траве"

Мужчина и его беременная сестра вынуждены остановиться у зарослей очень высокой травы. И оказывается, что там уже заблудилась одна семья. Мистические события поразят и испугают, ведь Кинг и его сын (этот роман он писал вместе с ним) приложили максимум усилий, чтобы сделать историю действительно жуткой.

"Ловец снов"

Эта история познакомит вас с четырьмя мужчинами, которые дружат с детства. Когда-то давно загадочный мальчик подарил им сверхъестественные способности. И каждый год друзья собираются в загородном доме, но в этот раз это не просто посиделки. Мужчин ждет нечто ужасное.

"Мгла"

Семья переживает ураган, после которого им приходится хать в супермаркет, чтобы купить все необходимое для устранения последствий непогоды. Все вокруг покрывает белый туман. И потом люди понимают, что ураган был только началом самого страшного.

"Мобильник"

Жуткая лента по роману Кинга расскажет о конце света, который начался с одного телефонного звонка. Впрочем, от смерти не уберечься даже там, где нет связи.

"1922"

Эта история точно не даст вам уснуть. В фильме рассказывается о мужчине, решившем убить свою жену и скрыть это преступление. И потом он начинает сходить с ума, ведь все в этом мире имеет последствия.