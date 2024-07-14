7 фильмов, похожих на "Дьявол носит "Прада". Интересная подборка на вечер

Шопоголик

Эта легкая комедия рассказывает об одержимой шоппингом журналистке Ребекке Блумвуд, которая тратит больше, чем зарабатывает. Когда ей грозит увольнение, она вынуждена написать статью о том, как жить на 20 долларов в день.

Фильм показывае, что мода может быть как источником радости, так и разрушительной силой. Ребекка вынуждена сделать сложный выбор между своими материальными желаниями и настоящими ценностями.

Месть от кутюр

Миртл "Тилли" Даннедж, талантливая портниха, возвращается в свой родной австралийский городок после 25 лет отсутствия. Ее юность была омрачена трагедией, когда ее обвинили в убийстве и заставили бежать из дома.

Тилли стремится отомстить тем, кто сделал ее жизнь невыносимой. Она использует свои таланты портнихи, чтобы создавать изысканные платья, которые помогут ей воплотить план в жизнь.

Предложение

Романтическая комедия о суровой женщине-карьеристке Маргарет Тейт, которая вынуждена выйти замуж за своего помощника Эндрю Пакстона, чтобы остаться в Соединенных Штатах. Маргарет и Эндрю должны не только изображать пару, но и научиться работать вместе, чтобы добиться успеха.

Круэлла

Этот фильм повествует о становлении легендарной злодейки Круэллы де Виль, известной своим эксцентричным стилем и одержимостью местью.

Фильм показывает юную девушку, стремящуюся пробиться в мир моды, где царят жестокость и несправедливость. Круэлла готова на все, чтобы добиться успеха, но сможет ли она сохранить свою человечность?

Бурлеск

Мюзикл о молодой танцовщице Али, стремящейся пробиться на бродвейскую сцену. Она находит работу в клубе "Бурлеск", где знакомится с харизматичной владелицей Тесс.

Вместе они стремятся сделать мечты Али реальностью, но им придется преодолеть многие трудности. Фильм сочетает в себе блестящие номера и увлекательную историю.

Стажер

Комедия о 70-летнем пенсионере Бене Виттаккере, который устраивается стажером в модный онлайн-магазин. Бен становится ценным человеком для молодой владелицы магазина Джулии, ведь у него много опыта и жизненной мудрости. Фильм показывает, что возраст - это лишь цифра, и никогда не поздно следовать своим мечтам.