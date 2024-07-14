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7 фильмов, похожих на "Дьявол носит "Прада". Интересная подборка на вечер

Кадр из фильма "Месть от кутюр"
Автор: Катерина Зелинская

Недавно появилась новость о долгожданном продолжении истории "Дьявол носит "Прада", которая пленила сердца зрителей. А пока все мы ждем сиквел, предлагаем пересмотреть кинокартины, чем-то похожие на легендарный фильм.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас ленты, рассказывающие о моде, мечтах и человеческих амбициях.

Шопоголик

Эта легкая комедия рассказывает об одержимой шоппингом журналистке Ребекке Блумвуд, которая тратит больше, чем зарабатывает. Когда ей грозит увольнение, она вынуждена написать статью о том, как жить на 20 долларов в день.

Фильм показывае, что мода может быть как источником радости, так и разрушительной силой. Ребекка вынуждена сделать сложный выбор между своими материальными желаниями и настоящими ценностями.

 

Месть от кутюр

Миртл "Тилли" Даннедж, талантливая портниха, возвращается в свой родной австралийский городок после 25 лет отсутствия. Ее юность была омрачена трагедией, когда ее обвинили в убийстве и заставили бежать из дома.

Тилли стремится отомстить тем, кто сделал ее жизнь невыносимой. Она использует свои таланты портнихи, чтобы создавать изысканные платья, которые помогут ей воплотить план в жизнь.

 

Предложение

Романтическая комедия о суровой женщине-карьеристке Маргарет Тейт, которая вынуждена выйти замуж за своего помощника Эндрю Пакстона, чтобы остаться в Соединенных Штатах. Маргарет и Эндрю должны не только изображать пару, но и научиться работать вместе, чтобы добиться успеха. 

 

Круэлла

Этот фильм повествует о становлении легендарной злодейки Круэллы де Виль, известной своим эксцентричным стилем и одержимостью местью.

Фильм показывает юную девушку, стремящуюся пробиться в мир моды, где царят жестокость и несправедливость. Круэлла готова на все, чтобы добиться успеха, но сможет ли она сохранить свою человечность?

 

Бурлеск

Мюзикл о молодой танцовщице Али, стремящейся пробиться на бродвейскую сцену.  Она находит работу в клубе "Бурлеск", где знакомится с харизматичной владелицей Тесс.

Вместе они стремятся сделать мечты Али реальностью, но им придется преодолеть многие трудности. Фильм сочетает в себе блестящие номера и увлекательную историю. 

 

Стажер

Комедия о 70-летнем пенсионере Бене Виттаккере, который устраивается стажером в модный онлайн-магазин. Бен становится ценным человеком для молодой владелицы магазина Джулии, ведь у него много опыта и жизненной мудрости. Фильм показывает, что возраст - это лишь цифра, и никогда не поздно следовать своим мечтам.

 

Дом Гуччи

Драма, основанная на реальных событиях, об убийстве Маурицио Гуччи. , наследник модного дома "Gucci". Патриция Реджани, бывшая супруга Маурицио, становится главной подозреваемой в его убийстве. Сможет ли она доказать свою невиновность, или жажда власти и богатства затянет ее в пропасть?

 

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