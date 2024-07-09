7 фильмов о путешествиях во времени, от которых вы затаите дыхание

"На грани будущего"

Этот научно-фантастический фильм с Томом Крузом понравится киноманам, любящим экшн и очень насыщенный сюжет. Путешествие во времени в данной ленте становится решающим.

"Интерстеллар"

Если вы еще не видели этот фильм, то это точно нужно наверстать. В нем вы не увидите "классических" сюжетов о машинах времени. Вы получите невероятную историю об астронавтах, от которой многие точно затаят дыхание.

"12 обезьян"

Фантастический фильм с Брюсом Уиллисом рассказывает о жизни людей после ужасного вируса, убившего 99% населения планеты. И персонажу, которого сыграл актер, приходится возвращаться в будущее, чтобы спасти всех от смерти и разгадать огромную тайну.

"Жена путешественника во времени"

В этом фильме есть не только путешествия во времени, вы еще увидите историю любви. Мужчина, имеющий редкое генетическое заболевание, может путешествовать по времени. Но это не очень нравится его избраннице, вынужденной подстраиваться под его постоянные исчезновения.

"Люди Икс: Дни минувшего будущего"

Пятая часть истории о Людях Икс расскажет о путешествии во времени. Росомахе приходится вернуться в прошлое, чтобы спасти всех мутантов. И, конечно, это очень непросто.

"Из 13 в 30"

А этот комедийный фильм понравится тем, кто любит забавный и легкий сюжет. Лента расскажет о 13-летней девочке, которая очень мечтает стать взрослой. И ее желание сбудется, хотя совсем не так, как она себе представляла.

"Любимый из будущего"

Романтическая лента о мужчине, который внезапно понимает, что может путешествовать временем, заинтересует многих. Главный герой настолько хочет построить отношения с женщиной, что снова и снова пытается создать для нее идеальное первое свидание.