7 фильмов о любви, которые прекрасно подходят для просмотра в одиночестве

Бабник (2009)

Американская романтическая комедия с Эштоном Кутчером в главной роли. Фильм рассказывает об очаровательном ловеласе Никки, который живет за счет состоятельных женщин в Лос-Анджелесе. Он наслаждается беззаботной жизнью, пока не встречает девушку, которая заставляет его задуматься о настоящих чувствах.

Жена напрокат (2011)

Фильм рассказывает о пластическом хирурге Дэнни, который делает вид, что имеет несчастливый брак, чтобы легче завоевывать женщин. Но когда он влюбляется, его ложь заходит слишком далеко, и он просит свою ассистентку Кэтрин сыграть роль его жены. Вместе с ее детьми они отправляются на Гавайи, где ситуация выходит из-под контроля, а между героями возникают настоящие чувства.

Шесть дней, семь ночей (1998)

По сюжету редактор модного журнала Робин Монро отправляется в отпуск на тропический остров, но в силу обстоятельств вынуждена лететь на соседний остров с грубоватым пилотом Куинном Харрисом. Их самолет терпит крушение, и они оказываются на необитаемом острове, где им приходится бороться за выживание и преодолевать взаимную неприязнь, которая постепенно перерастает в настоящую симпатию.

Предложение (2009)

История рассказывает о суровой боске Маргарет, которая, чтобы избежать депортации из США, заставляет своего ассистента Эндрю жениться на ней. В обмен она обещает ему карьерное повышение. Вместе они отправляются к его семье на Аляску, где во время совместной жизни неожиданно зарождаются настоящие чувства.

Другая женщина (2014)

Комедийный фильм о трех женщинах, которые неожиданно узнают, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Адвокат Карли обнаруживает, что ее бойфренд Марк женат на Кейт. Впоследствии они узнают о еще одной любовнице - Эмбер. Объединившись, женщины решают отомстить лжецу, и эта миссия превращается в веселое и увлекательное приключение.

Мой парень - киллер (2015)

Главная героиня Марта после неудачных отношений знакомится с очаровательным и загадочным мужчиной Фрэнсисом. Он кажется идеальным, пока она не узнает, что он - бывший наемный убийца, который теперь убивает тех, кто его нанимает. Несмотря на опасность, между ними вспыхивает настоящее чувство, а их отношения превращаются во взрывную смесь романтики, юмора и экшена.

Счастливчик (2012)

Романтическая драма о морском пехотинце Логане, который находит фото незнакомой женщины во время службы в Ираке. Он считает этот снимок своим талисманом, спасающим ему жизнь. Вернувшись домой, Логан отправляется на поиски женщины с фото и находит Бет - одинокую мать, которая не знает о его тайне. Между ними зарождаются чувства, но прошлое Логана может изменить их судьбу.