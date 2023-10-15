7 фильмов и сериалов, которые помогут понять, почему воюют Израиль и Палестина

Война, которая разгорелась между Израилем и боевиками ХАМАС, стала самой масштабной схваткой за десятки лет. Однако нельзя забывать, что израильско-палестинский конфликт имеет глубокие исторические корни и является одним из самых продолжительных противостояний современности.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие фильмы и сериалы, которые рассказывают о конфликте между Израилем и Палестиной, а также помогут разобраться в его первопричинах.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум, Википедия.
Лента режиссера Гая Наттива рассказывает про 1973 год - разгар так называемой "Войны судного дня". Тогда Египет, Сирия и Иордания атаковали Израиль, надеясь вернуть себе утраченные территории.
Разрешение этого конфликта выпало на долю Голды Меир - первой женщины премьер-министра Израиля.
Мини-сериал режиссера Гидеона Раффа рассказывает об израильском разведчике Эли Коэне, который в 1960-х годах жил в Дамаске. Благодаря таланту молниеносно изменять образ, он смог попасть в близкие к правительству Сирии круги.
В течение нескольких лет мужчина активно шпионил в пользу Израиля, пока не был раскрыт в 1965 году.
Лента режиссера Жозе Падильи рассказывает про 1976 год, когда четверо террористов захватили в плен самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, и совершили вынужденную посадку в аэропорту "Энтеббе" в Уганде.
Тогда в плену оказались 248 пассажиров, а вооруженные террористы выдвинули свои условия - освободить осужденных палестинских преступников из израильских тюрем, иначе через неделю невинные люди погибнут.
Чтобы спасти пассажиров самолета, власти вынуждены были пойти на невероятно рискованные меры.
В документальном сериале от Netflix бывшие сотрудники одной из самых известных и эффективных спецслужб мира - Моссада (внешней разведывательной службы Израиля) рассказывают о своей работе и операциях, в которых они участвовали.
В переводе с арабского Fauda означает "Хаос". Сериал от Netflix рассказывает историю израильско-палестинского конфликта с двух точек зрения.
С одной стороны зритель узнает об истории Дорона (командира секретного израильского подразделения, работающего на палестинских территориях) и его команды (охотящейся на активиста ХАМАС Абу-Ахмеда).
С другой стороны - история трагической жизни Абу-Ахмеда и его семьи, а также причины нарастания их ненависти по отношению к Израилю.
Лента режиссера Самуэля Маоза рассказывает про июнь 1982 года и первую ливанскую войну.
В центре сюжета - один танк и отряд десантников, которые отправляются на поиски вражеского города. Простая, на первый взгляд, задача, превращающаяся в настоящий кошмар. Четыре члена экипажа танка отчаянно пытаются не потерять себя в хаосе войны.
Лента режиссера Стивена Спилберга рассказывает про сентябрь 1972 года, когда палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" провела ужасную операцию - расправилась с израильскими спортсменами на Олимпиаде в Мюнхене.
Тогда переговоры с террористами продолжались почти сутки. От предложения взять городок штурмом отказались, ведь все события транслировались в прямом эфире.
Министр внутренних дел ФРГ пообещал выпустить террористов с заложниками и дать им самолет, тогда как полиция подготовила ловушку на аэродроме... В результате погибли все заложники, пять террористов, пилот и полицейский.
Лента режиссера Дэниела Сыркина рассказывает о драматической жизни людей и работе спецслужб на фоне современного израильско-иранского конфликта.
Главная героиня Тамар Рабинян - молодая еврейка, родившаяся в Иране. В результате бегства родителей от режима исламистов, девушка выросла в Израиле и стала компьютерным хакером и агентом Моссада.
Она тайно проникает в Тегеран, чтобы уничтожить ядерный реактор. Однако ее миссия терпит неудачу и женщина оказывается в ловушке.
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