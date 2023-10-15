7 фильмов и сериалов, которые помогут понять, почему воюют Израиль и Палестина

Фильм "Голда" (Golda), 2023 год

Лента режиссера Гая Наттива рассказывает про 1973 год - разгар так называемой "Войны судного дня". Тогда Египет, Сирия и Иордания атаковали Израиль, надеясь вернуть себе утраченные территории.

Разрешение этого конфликта выпало на долю Голды Меир - первой женщины премьер-министра Израиля.

Сериал "Шпион" (The Spy), 2019 год

Мини-сериал режиссера Гидеона Раффа рассказывает об израильском разведчике Эли Коэне, который в 1960-х годах жил в Дамаске. Благодаря таланту молниеносно изменять образ, он смог попасть в близкие к правительству Сирии круги.

В течение нескольких лет мужчина активно шпионил в пользу Израиля, пока не был раскрыт в 1965 году.

Фильм "Операция Энтеббе" (Entebbe), 2018 год

Лента режиссера Жозе Падильи рассказывает про 1976 год, когда четверо террористов захватили в плен самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, и совершили вынужденную посадку в аэропорту "Энтеббе" в Уганде.

Тогда в плену оказались 248 пассажиров, а вооруженные террористы выдвинули свои условия - освободить осужденных палестинских преступников из израильских тюрем, иначе через неделю невинные люди погибнут.

Чтобы спасти пассажиров самолета, власти вынуждены были пойти на невероятно рискованные меры.

Документальный сериал "Внутри Моссада" (Imperfect Spies), 2017 год

В документальном сериале от Netflix бывшие сотрудники одной из самых известных и эффективных спецслужб мира - Моссада (внешней разведывательной службы Израиля) рассказывают о своей работе и операциях, в которых они участвовали.

Сериал "Фауда" (Fauda), 2015 год

В переводе с арабского Fauda означает "Хаос". Сериал от Netflix рассказывает историю израильско-палестинского конфликта с двух точек зрения.

С одной стороны зритель узнает об истории Дорона (командира секретного израильского подразделения, работающего на палестинских территориях) и его команды (охотящейся на активиста ХАМАС Абу-Ахмеда).

С другой стороны - история трагической жизни Абу-Ахмеда и его семьи, а также причины нарастания их ненависти по отношению к Израилю.

Фильм "Ливан" (Lebanon), 2009 год

Лента режиссера Самуэля Маоза рассказывает про июнь 1982 года и первую ливанскую войну.

В центре сюжета - один танк и отряд десантников, которые отправляются на поиски вражеского города. Простая, на первый взгляд, задача, превращающаяся в настоящий кошмар. Четыре члена экипажа танка отчаянно пытаются не потерять себя в хаосе войны.

Фильм "Мюнхен" (Munich), 2005 год

Лента режиссера Стивена Спилберга рассказывает про сентябрь 1972 года, когда палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" провела ужасную операцию - расправилась с израильскими спортсменами на Олимпиаде в Мюнхене.

Тогда переговоры с террористами продолжались почти сутки. От предложения взять городок штурмом отказались, ведь все события транслировались в прямом эфире.

Министр внутренних дел ФРГ пообещал выпустить террористов с заложниками и дать им самолет, тогда как полиция подготовила ловушку на аэродроме... В результате погибли все заложники, пять террористов, пилот и полицейский.

БОНУС: сериал "Тегеран" (Tehran), 2020 года

Лента режиссера Дэниела Сыркина рассказывает о драматической жизни людей и работе спецслужб на фоне современного израильско-иранского конфликта.

Главная героиня Тамар Рабинян - молодая еврейка, родившаяся в Иране. В результате бегства родителей от режима исламистов, девушка выросла в Израиле и стала компьютерным хакером и агентом Моссада.

Она тайно проникает в Тегеран, чтобы уничтожить ядерный реактор. Однако ее миссия терпит неудачу и женщина оказывается в ловушке.