Как начало войны в Израиле повлияет на помощь США Украине

О том, как атака "ХАМАС" на Израиль повлияет на помощь США Украине и в целом на международную ситуацию, - в колонке главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова.

Массированная атака фактически начало войны организации ХАМАС против государства Израиль поставила под сомнение возможность США оказывать помощь одновременно Украине и Израилю. Сложностей для быстрых шагов добавляет отсутствие спикера в Палате представителей, хотя это и временное явление. Но действительно ли это повод для скепсиса?

Нельзя отрицать, что начало активных боевых действий ХАМАС против Израиля в определенной степени отвлечет внимание мира от помощи Украине в противодействии, в частности, США, как надежного и долговременного партнера Израиля.

Почему важно понимать новый расклад сил в Конгрессе?

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, уже признал, что война занимает много усилий с точки зрения выработки политики, ведь все меняется с драматической скоростью. По его словам, это не означает, что Вашингтон отвлекается от других приоритетных вопросов, среди которых – помощь Украине. Механизм выделения помощи достаточно прост для всех типов программ. Конгресс голосует, администрация Белого дома как исполнительная власть распоряжается средствами.

Важно уточнить, что для Украины понятие "Вашингтон". Мы понимаем это как симбиоз исполнительной (Белый дом) и законодательной (Конгресс) ветвей власти. По состоянию на 2023 год, республиканцы контролируют Палату представителей с достаточно шатким большинством, в то время как Сенат пока под контролем демократов. Такой статус-кво сохранится до января 2025 года, несмотря на то, что парламентские и президентские выборы пройдут в ноябре 2024 года.

Накануне в Конгрессе произошло экстраординарное событие: спикера Палаты представителей Кевина Маккарти был уволен. Фактически, отсутствие спикера делает невозможной работу пленарного зала и фактически законодательный процесс. Несмотря на это, комитеты нижней палаты работают без перебоев, и законодатели могут работать над актуальными инициативами.

Причина отставки Маккарти лежит в плоскости внешней политики – он не выполнил то, что обещал трампистскому крылу республиканской партии, которых в США называют MAGA ("Make America Great Again" – лозунг Дональда Трампа). Последним действием перед уходом с должности спикера Маккарти стало принятие временного финансирования правительства, что позволило избежать шатдауна, то есть остановки работы всех федеральных служб. Следует отметить, что для принятия такого компромисса республиканцам понадобились голоса демократов. Сговор с демократами - это именно то, в чем ультраправые республиканцы обвиняют Маккарти и что в итоге стоило ему спикерского кресла.

Непосредственно новая, без преувеличения, композиция сил в Конгрессе, в частности в Республиканской партии, влияет на процесс принятия решений по любому вопросу и, в частности, помощи Украине. Дело в том, что определенная часть членов Республиканской партии не понимает, в чем заключается важность поддержки Украины. Кроме того, они партия, которая находится фактически в оппозиции и критикует действующую власть демократов. С начала полномасштабной войны умеренные республиканцы поддерживали увеличение и ускорение помощи Киеву. А те, кто говорил, что это не в интересах США, существенно не изменили свою позицию.

Если Конгресс не проголосует за новый этап помощи, средства иссякнут по разным оценкам, в ноябре, возможно, в декабре 2023 года, поэтому команда Байдена спешит с тем, чтобы законодатели поддержали в том числе финансирование программ помощи Украине.

Администрация и Конгресс не будут делать выбор между Украиной и Израилем

Американская помощь Израилю более стабильна, чем помощь Украине. От создания государства Израиль в 1948 году и до 2021-го, США предоставили ему 125 миллиардов долларов только помощи по безопасности. Последние 20 лет ежегодно Израиль получал от США поддержку в размере не менее 3,3 миллиарда долларов в сфере безопасности и обороны. Украина с 2014 года получала сначала 250, затем 300 миллионов к 2022 году.

Администрация Байдена, уже реализовавшая безопасность, экономическую и гуманитарную помощь Украине на десятки миллиардов долларов, точно не станет выбирать между Израилем и Украиной. Более того, администрация, скорее всего, будет пытаться предложить законодателям единый пакет финансирования для помощи Израилю, Тайваню и Украине или Израилю и Украине по нескольким причинам.

Во-первых, очень сложно предсказать, как будут разворачиваться события, скажем, на конец 2024 года, когда завершится избирательная кампания в США. Если Белый дом подаст запрос на помощь Украине, а она впоследствии понадобится также Израилю, будет сложно найти компромисс накануне выборов 2024 года. Во-вторых, администрации не выгодно посылать по несколько запросов почти одновременно, особенно, когда непонятно, кто является лидером республиканцев в нижней палате Конгресса.

Вполне возможно, что больше ясности в планах администрации будет после того, как республиканцы назначат спикера Палаты представителей, чтобы Белый дом хотя бы имел понимание, с кем говорить. Однако нынешняя политическая конъюнктура, имеющиеся ресурсы и потребности Украины не заставят администрацию оказывать приоритет помощи Украине или Израилю, как надеются в Кремле и Тегеране.