RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

7 доступных идей для отдыха осенью: просто, дешево и интересно

Осенью есть много видов отдыха (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Чем заняться в свободное время осенью, когда, казалось бы, купаться и загорать поздно? Не торопитесь с выводами. После завершения лета немало интересных видов отдыха, которые не требуют много денег и времени. Что можно сделать осенью на выходные?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает рассмотреть эти варианты отдыха тем, кто задумался, чем интересным ему заняться осенью.

Прогулки по осеннему парку

В этот период природа удивляет нас разнообразием цветов: желтые и красные листья создают неповторимый пейзаж. Посещение леса - это шанс насладиться спокойствием, свежим воздухом и тишиной.

Прогулки не только способствуют физической активности, но и помогают восстановить внутреннюю гармонию. Осенью лес становится идеальным местом для сбора грибов и фотографий на фоне природы. Это способ уйти от обыденных дел и побыть наедине с собой.

Велопрогулки

Когда хочется активно провести время, катание на велосипеде может стать идеальным вариантом. Легкий ветерок и осенние пейзажи создают приятные условия для велопрогулки как по городу, так и за его пределами.

Это еще и хорошая возможность поддерживать физическую форму, не отказываясь от красы природы. Велопрогулки можно организовать как индивидуально, так и в компании друзей или семьи. Путешествие на велосипеде поможет исследовать новые места и зарядиться положительной энергией.

Кататься на велосипеде, когда уже нет жары, настоящее удовольствие (фото: Freepik.com)

Осенние фотосессии

Природа осенью превращается в настоящую фотостудию со сказочными декорациями. Цветные листья и мягкий солнечный свет создают идеальные условия для фотосъемки.

Фотосессии в парках или лесах подарят вам не только хорошие фотографии, но и отличные эмоции. Это возможность сохранить воспоминания об осенних прогулках и создать тёплые кадры для семейного альбома. Пейзажи в это время настолько многообразны, что каждый снимок будет выглядеть уникально.

Пикник на природе

Почему бы не провести выходной на открытом воздухе с пледом и термосом чая? Осенний пикник - это отличная идея для отдыха на природе в кругу семьи или друзей. Хотя погода может быть немного прохладнее, теплая одежда и горячие напитки сделают ваше пребывание комфортным.

Выберите уютное место в парке или у озера и наслаждайтесь вкусностями среди живописной природы. Пикник станет отличной возможностью отдохнуть от ежедневных забот и почувствовать близость с природой.

Что может быть лучше пикника в золотом лесу? (фото: Freepik.com)

Сбор грибов и ягод

Осенний сезон богат грибами, которые можно найти в лесах. Опята, белые грибы и подберезовики ждут тех, кто знает лесные тропы. Сбор грибов - это не только полезный отдых, но и возможность пополнить свой запас природных даров на зиму.

Особенно интересно собирать грибы вместе с детьми, обучать их распознавать съедобные виды. Ягоды, которые созревают в это время, также станут отличным дополнением к вашему столу.

Экскурсии в музеи

Осень - прекрасное время для посещения музеев и культурных объектов. После летней жары и отпусков многие музеи предлагают новые выставки и экспозиции. Экскурсии по историческим местам или замкам позволяют узнать больше о культурном наследии Украины.

Это также хороший способ провести время с пользой для души и ума, получив новые знания. Многие музеи организуют тематические мероприятия, посвященные историческим событиям или известным деятелям.

Осень – время, наконец, немного поднять свой культурный уровень (фото: Freepik.com)

Посещение ярмарок и фестивалей

Осенью по всей стране проходят ярмарки урожая, на которых можно приобрести самые свежие продукты. Здесь представлены овощи, фрукты, домашняя выпечка и мед, которые не только радуют глаз, но и непревзойденны на вкус.

Это также отличная возможность познакомиться с местными традициями и ремеслами. Многие фестивали предлагают развлекательные программы, музыкальные выступления и мастер-классы. Подобные события становятся идеальным местом для семейного отдыха или встречи с друзьями.

Раньше мы писали, почему вам будет очень полезно навестить баню осенью.

Читайте также, в какие 6 оригинальных дворянских усадеб стоит поехать на осенний уикенд.

При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Marie Bostwick, Reader's Digest, WebMD.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы