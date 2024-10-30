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7 приложений, быстро разряжающих батарею телефона. Вы ими пользуетесь?

Эти приложения потребляют больше всего энергии на ваших устройствах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Каждый смартфон имеет свои слабые места, и быстрая разрядка батареи - одно из самых распространенных. Часто виновниками выступают приложения, которыми мы пользуемся ежедневно, даже не задумываясь об их ресурсоемкости.

Про 7 приложений, которые интенсивнее всего потребляют энергию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mysterium VPN.

Facebook 

Facebook - это широко используемая платформа социальных сетей, которая поддерживает связь пользователей посредством постов, фотографий, видео и сообщений. Она постоянно работает в фоновом режиме, чтобы получать новый контент и уведомления, что потребляет много энергии батареи. 

Интенсивное использование приложением медиа, частые обновления и фоновые процессы делают его одним из главных пожирателей батареи. Чтобы уменьшить это, пользователи могут отключить фоновое обновление и уведомления или перейти на Facebook Lite. 

Instagram 

Instagram - это социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook. Постоянная фоновая активность приложения, синхронизация нового контента и автоматически воспроизводимые видео быстро разряжают аккумулятор телефона. 

Его интенсивное использование визуального контента требует значительной вычислительной мощности и использования данных, что способствует разрядке батареи. Пользователи могут экономить батарею, отключая автовоспроизведение видео и ограничивая фоновые данные. 

Snapchat 

Snapchat - это приложение для обмена мультимедийными сообщениями, известное своими исчезающими сообщениями и мультимедийным контентом. Приложение часто использует камеру и GPS, и постоянно отправляет уведомления, что приводит к значительному расходу заряда батареи. 

Его фоновые процессы и отслеживание местоположения вносят большой вклад в разрядку батареи. Чтобы сэкономить заряд батареи, пользователи могут отключить службы определения местоположения и уменьшить частоту уведомлений. 

Google Maps 

Google Maps - это навигационное приложение, которое предлагает GPS-навигацию в реальном времени, информацию о дорожной обстановке и планирование маршрута. Его непрерывное отслеживание GPS и фоновые обновления для точной навигации потребляют много энергии батареи.  

На устройстве Android пользователи могут управлять использованием батареи Google Maps через приложение "Настройки". 

Приложение также запускает фоновые процессы для обновления карт и данных о дорожном движении. Чтобы сократить расход батареи, пользователям следует отключить фоновый доступ к местоположению и использовать приложение только при необходимости. 

TikTok 

TikTok - это приложение для социальных сетей, позволяющее создавать и делиться короткими видеороликами, часто с музыкой и спецэффектами. Бесконечный поток видео высокой четкости в приложении требует постоянной загрузки и обработки, что быстро разряжает аккумулятор. 

Использование фоновых данных и push-уведомлений еще больше увеличивает расход батареи. Ограничение времени использования приложения и отключение фоновых данных может помочь сэкономить заряд аккумулятора. 

WhatsApp 

WhatsApp - это приложение для обмена сообщениями, позволяющее пользователям отправлять текстовые, голосовые сообщения, изображения и видео, а также совершать голосовые и видеозвонки. Постоянная фоновая активность приложения по синхронизации сообщений и уведомлений значительно разряжает аккумулятор. 

Его частое использование медиа и функций общения в реальном времени также способствует высокому расходу батареи. Пользователи могут сократить расход батареи, отключив ненужные уведомления и ограничив фоновое использование данных. 

YouTube 

YouTube - это платформа для обмена видео, где пользователи могут смотреть, ставить лайки, делиться, комментировать и загружать видео. Потоковое видео, особенно в высоком разрешении, использует много вычислительной мощности и заряда батареи. 

Фоновые процессы приложения и постоянная загрузка данных для рекомендаций и обновлений увеличивают разрядку аккумулятора. Чтобы сэкономить заряд батареи, пользователи могут снизить качество видео и сократить время использования. 

У нас также есть материал о том, можно ли заряжать смартфон быстрой зарядкой и какие будут последствия от этого.

А еще мы писали про простой способ проверить, какие приложения используют больше всего данных и тормозят iPhone.

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