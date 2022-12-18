7 мужских фраз, которые должны стразу насторожить женщину: какое они имеют значение

"Смотри, главное - чтобы ты в меня не влюбилась!"

Мозг устроен таким образом, что мы пропускаем частицу "не" мимо, а цепляемся за слово "влюбилась". И женщина принимает такую фразу, как руководство к действию.

Этот прием часто используют пикаперы, чтобы "раскрутить" малознакомую женщину на занятие сексом. Таким образом они завлекают свою "жертву".

"Боюсь, что опять плохо кончится"

Четкий сигнал, что мужчина испытывает серьезные проблемы с базовым доверием. Ему нужна помощь профессионального психолога или психотерапевта. Но он себе в этом не отдает отчет и это может стать проблемой для окружающих.

Кроме того, женщине стоит задуматься, если уже плохо кончалось, то стоит ли начинать вообще?

"Ты знаешь, я пока не готов переходить к серьезным отношениям"

Или не с вами. Или он в принципе сейчас не хочет (не может, не готов) отношений или брать на себя ответственность. Вы для него - временный способ для развлечения и удовлетворения сексуальных потребностей.

После такой фразы стоит попрощаться и уйти, сразу же. 100%, что у вас отношений с этим типом не получится. Не надейтесь, что он влюбится и поменяет свою точку зрения.

"Ну вот, опять ты все усложняешь!"

Самая частая фраза-манипулятор. Обычно с ее помощью мужчина пытается вернуть вас в удобное для него состояние. Жертвы, девочки для биться, бессловесной рабыни и так далее.

"Фактически, я с женой уже не живу. Мы чужие люди. Просто еще не развелись"

Величайшая ложь современности и как называется - картина маслом. То есть, мужчина женат и предлагает вам стать его любовницей - прямым текстом. Если для вас это нормально - то можете продолжать. Если вас не устраивает - лучше уходите сразу, пока не втянулись.

"Да у меня вообще времени не было. Я ни то, что позвонить - написать тебе ничего не мог!"

Расшифровка: "Ты мне настолько безразлична/не интересна, что даже лень телефон в руки взять". Есть поправка. Если ваш возлюбленный - хирург и у него потоком шли операции или работа связана с другой важной профессией, то такая ситуация возможна.

Однако если эта схема применяется с завидной регулярностью, то смысл именно такой, как указано выше.

"Мне надо побыть одному. Давай сделаем паузу на некоторое время"

Обычно мужчина говорит такое, когда уже окончательно решил с вами расстаться. Но решимости признаться вам честно в этом нет. Поэтому он пятится понемногу.