7 мужских фраз, которые должны стразу насторожить женщину: какое они имеют значение

Мужчины в разговоре с женщиной часто используют фразы, которые должны добавлять вес их словам и делать точку зрения более значительной. Но так думают только мужчины, потому что эти фразы женщина принимает как отговорки, чтобы вызвать определенные реакции. И правильно делает.
Какими фразами мужчины манипулируют и что должно в разговоре женщину насторожить, рассказали в Cluber.
Мозг устроен таким образом, что мы пропускаем частицу "не" мимо, а цепляемся за слово "влюбилась". И женщина принимает такую фразу, как руководство к действию.
Этот прием часто используют пикаперы, чтобы "раскрутить" малознакомую женщину на занятие сексом. Таким образом они завлекают свою "жертву".
Четкий сигнал, что мужчина испытывает серьезные проблемы с базовым доверием. Ему нужна помощь профессионального психолога или психотерапевта. Но он себе в этом не отдает отчет и это может стать проблемой для окружающих.
Кроме того, женщине стоит задуматься, если уже плохо кончалось, то стоит ли начинать вообще?
Или не с вами. Или он в принципе сейчас не хочет (не может, не готов) отношений или брать на себя ответственность. Вы для него - временный способ для развлечения и удовлетворения сексуальных потребностей.
После такой фразы стоит попрощаться и уйти, сразу же. 100%, что у вас отношений с этим типом не получится. Не надейтесь, что он влюбится и поменяет свою точку зрения.
Самая частая фраза-манипулятор. Обычно с ее помощью мужчина пытается вернуть вас в удобное для него состояние. Жертвы, девочки для биться, бессловесной рабыни и так далее.
Величайшая ложь современности и как называется - картина маслом. То есть, мужчина женат и предлагает вам стать его любовницей - прямым текстом. Если для вас это нормально - то можете продолжать. Если вас не устраивает - лучше уходите сразу, пока не втянулись.
Расшифровка: "Ты мне настолько безразлична/не интересна, что даже лень телефон в руки взять". Есть поправка. Если ваш возлюбленный - хирург и у него потоком шли операции или работа связана с другой важной профессией, то такая ситуация возможна.
Однако если эта схема применяется с завидной регулярностью, то смысл именно такой, как указано выше.
Обычно мужчина говорит такое, когда уже окончательно решил с вами расстаться. Но решимости признаться вам честно в этом нет. Поэтому он пятится понемногу.
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