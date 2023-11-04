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65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати: горячие фото

Суббота 04 ноября 2023 17:08
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65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати: горячие фото Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Иванна Пашкевич

65-летняя поп-певица Мадонна снова продемонстрировала поклонникам верность своему любимому образу роковой соблазнительницы. В своих соцсетях она разместила серию очень провокационных снимков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Мадонна оголила грудь перед камерой

Артистка поделилась кадрами со своего последнего концерта в Барселоне вместе с фотосессией из гостиницы.

65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати: горячие фото

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На некоторых фотографиях Мадонна позирует на кровати топлесс и в головном уборе. Образ дополнили длинные перчатки, колготки в сетку и множество драгоценных украшений.

65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати: горячие фото

65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати: горячие фото

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

В общем, образ довольно смелый, особенно, если учитывать, что Мадонна прикрывалась одной лишь полупрозрачной тканью.

Реакция поклонников

Поклонники звезды уже привыкли к ее пикантным фотосессиям, поэтому в комментариях под снимками одни комплименты.

65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати: горячие фото

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

  • Очень горячо
  • Синий вам очень подходит
  • Она выглядит такой безумно сексуальной
  • Я просто живу ради такой хроники из спальни
  • Наша королева
  • Больше всего я люблю в Мадонне то, что она не изменяет себе с первого дня своей карьеры

Недавно мы называли пять украинских брендов, которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.

Также известная украинская певица ответила на слухи о романе с Даниэлем Салемом.

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Мадонна звезды шоу-бизнеса