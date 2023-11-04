65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати: горячие фото

65-летняя поп-певица Мадонна снова продемонстрировала поклонникам верность своему любимому образу роковой соблазнительницы. В своих соцсетях она разместила серию очень провокационных снимков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Мадонна оголила грудь перед камерой

Артистка поделилась кадрами со своего последнего концерта в Барселоне вместе с фотосессией из гостиницы.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На некоторых фотографиях Мадонна позирует на кровати топлесс и в головном уборе. Образ дополнили длинные перчатки, колготки в сетку и множество драгоценных украшений.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

В общем, образ довольно смелый, особенно, если учитывать, что Мадонна прикрывалась одной лишь полупрозрачной тканью.

Реакция поклонников

Поклонники звезды уже привыкли к ее пикантным фотосессиям, поэтому в комментариях под снимками одни комплименты.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)