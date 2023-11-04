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65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото

Субота 04 листопада 2023 17:08
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65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Іванна Пашкевич

65-річна поп-співачка Мадонна знову продемонструвала шанувальникам вірність своєму улюбленому образу фатальної спокусниці. У своїх соцмережах вона розмістила серію дуже провокаційних знімків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Мадонна оголила груди перед камерою

Артистка поділилася кадрами зі свого останнього концерту у Барселоні разом із фотосесією з готелю.

65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На деяких світлинах Мадонна позує на ліжку топлес і в головному уборі. Образ доповнили довгі рукавички, колготки в сітку і ціла купа дорогоцінних прикрас.

65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото

65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Загалом, образ досить сміливий, особливо, якщо враховувати, що прикривалася Мадонна однією лише напівпрозорою тканиною.

Реакція прихильників

Шанувальники зірки вже звикли до її пікантних фотосесій, тому у коментарях під світлинами одні компліменти.

65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

  • Дуже гаряче
  • Синій вам дуже личить
  • Вона виглядає такою шалено сексуальною
  • Я просто живу заради такої хроніки зі спальні
  • Наша королева
  • Найбільше я люблю в Мадонні те, що вона не зраджує собі з першого дня своєї кар'єри

Нещодавно ми називали 5 українських брендів, які обирають Мадонна, Бейонсе та інші голлівудські зірки.

Також відома українська співачка відповіла на чутки про роман з Даніелем Салемом.

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Мадонна звезды шоу-бизнеса