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64-летнюю Мадонну нашли без сознания и экстренно госпитализировали в больницу: что известно

Мадонна попала в больницу (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Известной американской певице Мадонне неожиданно стало плохо. Сейчас 64-летняя звезда находится в реанимационном отделении.

Об этом инциденте рассказал менеджер артистки Гай Осири на своей странице в Instagram.

Что известно

Менеджер рассказал, что Мадонне стало плохо 24 июня. Врачи у нее обнаружили бактериальную инфекцию. Исполнительницу нашли без сознания и экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас знаменитость находится под наблюдением врачей.

"Ее здоровье улучшается, но она все еще под контролем. Полное выздоровление ожидается. Сейчас мы вынуждены приостановить все мероприятия, в которых принимает участие Мадонна, в том числе и тур", - добавил Осири.

Известно, что в начале года Мадонна объявила мировой тур из 84 концертов. Он должен был начаться 15 июля. Это турне исполнительница хотела посвятить 40-летию своего культового хита Holiday.

После полного выздоровления звезды будет составлен новый график ее выступлений.

Известно, что в последнее время Мадонна работала 12 часов в сутки, а именно упорно репетировала и готовилась к туру.

Сейчас рядом со звездой ее дочь Лурдес Леон.

Мадонна (instagram.com/madonna)

Кто такая Мадонна

Мадонна или Луиза Вероника Чикконе - американская певица, киноактриса и продюсер.

Она несколько раз становилась рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса за продажи альбомов и популярность. Ее музыкальная карьера началась очень сложно, она часто голодала.

Мадонна часто попадает в скандалы. Это связано с ее активной жизненной позицией.

Добавим, что когда началась полномасштабная война, она осудила действия Путина и поддержала украинцев.

В своем Instagram она размещала видео бомбардировок Украины.

Она также призвала отправить Украине гуманитарную помощь.

Мадонна (instagram.com/madonna)

Ранее мы сообщали, в Майами собака-наследник продавала особняк, ранее принадлежавший Мадонне.

Также мы писали, что известный рэпер упрекнул Мадонну за слишком откровенные фото и посоветовал прикрыться.

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