64-летнюю Мадонну нашли без сознания и экстренно госпитализировали в больницу: что известно

Известной американской певице Мадонне неожиданно стало плохо. Сейчас 64-летняя звезда находится в реанимационном отделении.
Об этом инциденте рассказал менеджер артистки Гай Осири на своей странице в Instagram.
Менеджер рассказал, что Мадонне стало плохо 24 июня. Врачи у нее обнаружили бактериальную инфекцию. Исполнительницу нашли без сознания и экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас знаменитость находится под наблюдением врачей.
"Ее здоровье улучшается, но она все еще под контролем. Полное выздоровление ожидается. Сейчас мы вынуждены приостановить все мероприятия, в которых принимает участие Мадонна, в том числе и тур", - добавил Осири.
Известно, что в начале года Мадонна объявила мировой тур из 84 концертов. Он должен был начаться 15 июля. Это турне исполнительница хотела посвятить 40-летию своего культового хита Holiday.
После полного выздоровления звезды будет составлен новый график ее выступлений.
Известно, что в последнее время Мадонна работала 12 часов в сутки, а именно упорно репетировала и готовилась к туру.
Сейчас рядом со звездой ее дочь Лурдес Леон.
Мадонна (instagram.com/madonna)
Мадонна или Луиза Вероника Чикконе - американская певица, киноактриса и продюсер.
Она несколько раз становилась рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса за продажи альбомов и популярность. Ее музыкальная карьера началась очень сложно, она часто голодала.
Мадонна часто попадает в скандалы. Это связано с ее активной жизненной позицией.
Добавим, что когда началась полномасштабная война, она осудила действия Путина и поддержала украинцев.
В своем Instagram она размещала видео бомбардировок Украины.
Она также призвала отправить Украине гуманитарную помощь.
Мадонна (instagram.com/madonna)
Ранее мы сообщали, в Майами собака-наследник продавала особняк, ранее принадлежавший Мадонне.
Также мы писали, что известный рэпер упрекнул Мадонну за слишком откровенные фото и посоветовал прикрыться.