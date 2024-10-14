62-летняя женщина раскрыла секрет своего похудения на 50 кг. Что она сделала?

62-летняя американка КимЭнн Филлипс весила 162 килограмма перед тем, как отважилась похудеть. В конце концов, ей это удалось, она сбросила почти 50 килограммов.

Как худела 62-летняя женщина

Пять лет назад 62-летняя КимЭнн Филлипс решила, что пора позаботиться о своем здоровье.

"Мне просто так надоел избыточный вес. Это было жалко. Я не была довольна собой. Я хотела иметь возможность передвигаться", - вспоминает она.

"Когда я была ребенком, мой отец смеялся надо мной и говорил, что я толстая. Я смотрю на фотографии и понимаю, что я таким не была. Но это оскорбление запечатлелось в моей голове", - добавила американка.

По ее словам, всю жизнь она была в постоянной депрессии из-за лишнего веса.

Женщина рассказала, что прибавила в весе после рождения двоих детей, и со временем столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, связанными с ее весом, главным образом высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина. Кроме того, у нее болели суставы, особенно потому, что она играла в баскетбол и болели колени.

Впоследствии она весила 163 килограмма и это очень усложняло ее жизнь.

62-летняя КимЭнн Филлипс весила более 100 килограммов (Скриншот)

Женщина похудела на 49 кг. Она регулярно гуляет, хорошо питается и чувствует себя лучше, чем за последние годы.

Ее АД и уровень холестерина улучшились, и она не испытывает столько головных болей, как раньше.

Она заметила большую разницу после того, как сбросила первые 20 кг.

Ким почувствовала облегчение после потери веса (Скриншот)

"Мне стало гораздо лучше. Я могла двигаться, и у меня не болели колени", - сказала она.

Ким стала очень много ходить и постоянно гулять с собакой, проходя несколько километров в день.

Она также полагалась на свои религиозные убеждения.

"Одна из вещей, через которые я действительно помогла, - это моя вера. Это абсолютно №1. Каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что я верю в себя и у меня все получится. Я не думаю, что Он всегда был доволен некоторыми моими решениями, но Он безусловно стоит за моей спиной", - говорит она, имея в виду Бога.