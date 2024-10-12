Как сбросить вес после 40 лет. Суперподтянутая мама назвала простой способ

После 40 лет женщинам бывает проблематично похудеть, но сертифицированный тренер из США Шенон Коллинс знает секрет комфортной потери веса.

Как сбросить вес после 40 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тренера и мамы Шенон Коллинс.

Секрет похудения после 40 лет

У Шеннон Коллин 159 тысяч подписчиков в Instagram, она очень известна в онлайн-сообществе здоровья и фитнеса. Женщина, которая также является мамой, рассказала о своем личном пути к похудению, и имеет несколько ценных советов.

Фитнес-эксперт когда-то страдала от нехватки энергии и ей было тяжело встать с дивана. Несмотря на регулярные тренировки в спортзале и ежедневные прогулки, она заметила, что сил у нее становится все меньше.

Она объяснила, что это нормально, когда уровень энергии падает, когда происходят гормональные изменения и качество сна плохое. Однако она нашла один метод, особенно эффективный в этом - это отслеживание шагов, которые вы сделали за день.

Так выглядит Шенон в свои 40+ (instagram.com/thegymnurse)

"Ежедневное отслеживание шагов - это единственный способ обеспечить достаточное количество движений. Потому что на данном этапе моей жизни у меня нет большого желания быть такой же активной, как несколько лет назад", - сказала она.

Второй шаг - это силовые упражнения, которые позволяют сжигать больше калорий, чем кардио.

Шенон Коллинс советует делать силовые упражнения (instagram.com/thegymnurs)

Также женщина советует включать в свой рацион больше белковых продуктов, пить как можно больше воды и достаточно высыпаться, чтобы не чувствовать постоянного голода.