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Как сбросить вес после 40 лет. Суперподтянутая мама назвала простой способ

Суббота 12 октября 2024 11:19
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Как сбросить вес после 40 лет. Суперподтянутая мама назвала простой способ Тренер и мама рассказала, как сбросить вес после 40 лет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После 40 лет женщинам бывает проблематично похудеть, но сертифицированный тренер из США Шенон Коллинс знает секрет комфортной потери веса.

Как сбросить вес после 40 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тренера и мамы Шенон Коллинс.

Секрет похудения после 40 лет

У Шеннон Коллин 159 тысяч подписчиков в Instagram, она очень известна в онлайн-сообществе здоровья и фитнеса. Женщина, которая также является мамой, рассказала о своем личном пути к похудению, и имеет несколько ценных советов.

Фитнес-эксперт когда-то страдала от нехватки энергии и ей было тяжело встать с дивана. Несмотря на регулярные тренировки в спортзале и ежедневные прогулки, она заметила, что сил у нее становится все меньше.

Она объяснила, что это нормально, когда уровень энергии падает, когда происходят гормональные изменения и качество сна плохое. Однако она нашла один метод, особенно эффективный в этом - это отслеживание шагов, которые вы сделали за день.

Как сбросить вес после 40 лет. Суперподтянутая мама назвала простой способ

Так выглядит Шенон в свои 40+ (instagram.com/thegymnurse)

"Ежедневное отслеживание шагов - это единственный способ обеспечить достаточное количество движений. Потому что на данном этапе моей жизни у меня нет большого желания быть такой же активной, как несколько лет назад", - сказала она.

Второй шаг - это силовые упражнения, которые позволяют сжигать больше калорий, чем кардио.

Как сбросить вес после 40 лет. Суперподтянутая мама назвала простой способШенон Коллинс советует делать силовые упражнения (instagram.com/thegymnurs)

Также женщина советует включать в свой рацион больше белковых продуктов, пить как можно больше воды и достаточно высыпаться, чтобы не чувствовать постоянного голода.

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