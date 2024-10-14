62-річна жінка розкрила секрет свого схуднення на 50 кг. Що вона зробила?

62-річна американка КімЕнн Філліпс важила 162 кілограми перед тим, як наважилася схуднути. Врешті решт їй це вдалося, вона скинула майже 50 кілограмів.

Як худла 62-річна жінка

П'ять років тому 62-річна КімЕнн Філліпс вирішила, що настав час подбати про своє здоров'я.

"Мені просто так набридла надмірна вага. Це було жалюгідно. Я не була задоволена собою. Я хотіла мати можливість пересуватися", - згадує вона.

"Коли я була дитиною, мій батько сміявся наді мною і казав, що я товста. Я дивлюся на фотографії і розумію, що я такою не була. Але ця образа закарбувалася в моїй голові", - додала американка.

За її словами, все життя вона була у постійній депресії через зайву вагу.

Жінка розповіла, що набрала вагу після народження двох дітей, і з часом зіткнулася з деякими проблемами зі здоров’ям, пов’язаними з її вагою, головним чином високим кров’яним тиском і високим рівнем холестерину. Крім того, у неї боліли суглоби, особливо тому, що вона грала в баскетбол і боліли коліна.

Згодом вона важила 163 кілограми та це дуже ускладнювало її життя.

62-річна КімЕнн Філліпс важила понад 100 кілограмів (Скриншот)

Жінка схудла на 49 кілограмів. Вона регулярно гуляє, добре харчується і почувається краще, ніж за останні роки. Її артеріальний тиск і рівень холестерину покращилися, і вона не відчуває стільки головних болів, як раніше.

Вона помітила велику різницю після того, як скинула перші 20 кг.

Кім відчула полегшення після втрати ваги (Скриншот)

"Мені стало набагато краще. Я могла рухатися, і в мене не боліли коліна", - сказала вона.

Кім стала дуже багато ходити та постійно гуляти з собакою, проходячи по декілька кілометрів на день.

Вона також покладалася на свої релігійні переконання.

"Одна з речей, через які я дійсно допомогла, - це моя віра. Це абсолютно №1. Кожного ранку я прокидаюся і розумію, що я вірю в себе і в мене все вийде. Я не думаю, що Він завжди був задоволений деякими моїми рішеннями, але Він безперечно стоїть за моєю спиною", - каже вона, маючи на увазі Бога.