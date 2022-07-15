Понад 600 тисяч освітян опановуватимуть навички надання першої психологічної допомоги

Навчання відбуватиметься в рамках Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська.

"Для того, щоб діти під час процесу навчання, в разі необхідності, змогли отримати якісну першу психологічну допомогу та емоційну підтримку, Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти розробили курс підвищення кваліфікації для освітян та шкільних психологів за участю провідних фахівців із психічного здоров’я зі США та Ізраїлю, який просимо пройти всіх співробітників та керівників навчальних закладів: від дитячих садків до університетів", - повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Курс підвищення кваліфікації "Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій" розроблявся понад 2 місяці та є безкоштовним.

"Курс створено за моделлю змішаного навчання (blended learning), який включає 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM, додаткові матеріали та практичні тренінги, під час яких освітяни дізнаються про психологічні стани, які потребують спеціалізованої підтримки, навчаться надавати першу психологічну допомогу за методичними посібниками Save the Children, а також ознайомляться з рекомендаціями щодо перенаправлення Міжвідомчого постійного комітету (IASC)", - сказав директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Якщо дитина або підліток потребуватиме більш глибокої психологічної підтримки, її батькам/опікунам буде запропоновано звернутися до відповідних фахівців.

"Таким чином впроваджується системний підхід: освітяни опановують навички та техніки першої психологічної допомоги і емоційної підтримки, застосовують їх під час навчального процесу, а у разі необхідності пропонують батькам/опікунам отримати консультацію у профільних фахівців", - підсумувала виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Перша леді Олена Зеленська також підкреслила актуальність надання першої психологічної допомоги та емоційної підтримки дітей та підлітків.

"Війна принесла з собою для українців, на жаль, не тільки фізичні та матеріальні втрати, а також і великі психологічні навантаження. Особливо це стосується дітей, яким, не зважаючи на війну, потрібно отримувати освіту, щоб надалі розвивати державу, яку наразі боронять їхні батьки", - зазначила Олена Зеленська.

Курс підвищення кваліфікації для освітян "Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій" можна пройти на порталі Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри "Обери професію своєї мрії" Міністерства освіти і науки України www.hryoutest.in.ua.