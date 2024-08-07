Тренер рассказал, как быстро похудеть, не считая калорий
При похудении нужно следить за своим питанием. Однако, не все хотят постоянно считать калории и весить еду. Чтобы этого не делать и не поправиться, нужно питаться интуитивно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Как не считать калории и худеть
По словам эксперта, для того чтобы начать питаться интуитивно, нужно иметь определенные знания.
В частности, нужно какое-то время продукты взвешивать и считать калории.
Нужно понимать, сколько калорий вы потребляли, сколько нужно потреблять для получения веса или похудения. Нужно знать, сколько в том или ином продукте есть белков, жиров или углеводов.
Когда вы это делаете изо дня в день целый месяц, то потом производится привычка и вы уже интуитивно на глаз будете знать, сколько имеет калорий тот или иной продукт.
Калорийные нежирные продукты
Рис - энергетическая ценность: 200 ккал
Рис - это источник углеводов с высокой калорийностью, который значительно поможет тем, кто хочет набрать вес. Одна чашка белого риса содержит около 200 калорий, 44 г углеводов и очень мало жира.
Фасоль - энергетическая ценность: 200 - 300 ккал
Многие избегающие красного мяса компенсируют калории и белок, употребляя в пищу бобовые, особенно фасоль. Фасоль предлагает высокое потребление калорий и углеводов с очень небольшим количеством жира.
Кефир - энергетическая ценность: 53 ккал
Это ферментированный молочный напиток, похожий на питьевой йогурт, с удивительно высоким содержанием белка и низким содержанием жира: 11 граммов белка на чашку и 0 граммов жира.
Кроме того, как и другие молочные продукты, кефир богат кальцием, который полезен для здоровья костей.
Тунец - 130 ккал
Тунец - это отличный вариант калорийного продукта без жира, который может стать хорошей альтернативой жареной куриной грудки или лосося в салате. Эта консерва содержит 20 г белка и всего 3 г жира в порции на 100 г.
Высококалорийные фрукты
К высококалорийным фруктам относятся:
- бананы (88 ккал)
- сливы (46 ккал)
- абрикосы (48 ккал)
- манго (58 ккал)
- виноград (130 ккал)
Сухофрукты
Сухофрукты - это высококалорийные продукты без жира, богатые антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой.
Некоторые из сухофруктов:
- чернослив (256 ккал)
- изюм (234 ккал)
- курага (215 ккал)
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