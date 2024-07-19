Фен пересушивает волосы или нет? Наконец-то парикмахер рассказала всю правду

Фен для волос – это электрический прибор, который используется для быстрого высушивания волос после мытья. Основная функция фена состоит в том, чтобы подавать горячим или прохладным воздухом на волосы, что позволяет им высыхать быстрее, чем это было бы без их использования.

Сушит ли такое устройство волос, рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Белла.

Сушит фен волос или нет?

Парикмахер заверила, что фен не стоит на первом месте по пересушиванию волос.

"Если вообще говорить об инвентаре, который способен пересушить или повредить волос, то фен в этом перечне будет всегда на последнем месте. На первых местах будет утюг для волос, плойка и т.д.", - рассказала Руслана.

Использовать фен каждый раз - это безопасно и даже нужно.

"Вопрос только в качественном устройстве с хорошим скоростным потоком воздуха + очень важно использует ли человек бальзам на несмываемое средство. Ведь в процессе сушки феном все это вместе помогает закрыть волосяную кутикулу и "разгладить" волос", - отметила экспертка.

По словам специалиста, женщина, которая правильно сушит волосы феном с нужными средствами на браш или щетку, всегда будет более блестящие волосы, чем та, которая дает волосам просто высыхать самостоятельно.

Руслана подчеркнула, что сушит волосы неправильно подобранные окрасочные средства и непонятные процедуры.

"А больше всего сушат волосы некорректные агрессивные покраски и другие химические процедуры, а также частое использование утюжков и плоек без защиты", - резюмировала стилист по волосам и парикмахер.