6 отличных электронных книг для комфортного чтения в 2024 году

Выбор электронной книги - задача не из легких, особенно с огромным количеством моделей на рынке. Каждое устройство предлагает уникальные функции: от цветных экранов до длительного времени работы от батареи.

Про 6 электронных книг, которые идеально подходят для комфортного чтения в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Kobo Clara Colour

Kobo Clara Color - это устройство для чтения электронных книг с технологией E Ink Kaleido Plus, которая позволяет отображать цветные изображения вместе со стандартным текстом в оттенках серого.

Устройство оснащено 6-дюймовым экраном с разрешением 300 PPI, обеспечивающим четкий текст и яркие цвета, подходящие для электронных книг, комиксов и графических романов.

Книга оснащена функцией ComfortLight PRO от Kobo, которая регулирует яркость экрана и цветовую температуру, чтобы снизить нагрузку на глаза и улучшить чтение в ночное время.

Оно поддерживает несколько форматов электронных книг, включая EPUB, PDF и MOBI, что дает пользователям гибкость в выборе цифровой библиотеки.

Kobo Clara Colour (фото: Engadget)

Amazon Kindle (2024)

Amazon Kindle (2024) - это последняя версия серии устройств для чтения электронных книг начального уровня от Amazon, предлагающая улучшенное разрешение дисплея по сравнению с предшественниками.

Она оснащена 6-дюймовым сенсорным экраном без бликов с регулируемой передней подсветкой, разработанной для комфортного чтения в различных условиях освещения.

Устройство включает в себя расширенное хранилище, обычно около 16 ГБ, что позволяет увеличить библиотеку электронных книг, аудиокниг и документов.

Интеграция с Kindle Unlimited и Audible обеспечивает пользователям доступ к огромному массиву цифрового контента с поддержкой Bluetooth для прослушивания аудиокниг.

Его компактный и легкий дизайн в сочетании с зарядкой через USB-C обеспечивает простоту использования и удобство для современных читателей.

Amazon Kindle (2024) (фото: Engadget)

Kobo Libra Colour

Kobo Libra Color - это премиальная электронная книга, оснащенная 7-дюймовым цветным дисплеем Kaleido Plus E Ink, разработанным для захватывающего чтения как книг с большим количеством текста, так и красочного контента, такого как комиксы и журналы.

Благодаря разрешению 300 PPI экран обеспечивает высококачественный текст и изображения, а эргономичный дизайн включает в себя физические кнопки перелистывания страниц для удобства пользователя.

Libra Color оснащена технологией ComfortLight PRO, которая минимизирует синий свет и обеспечивает настраиваемую яркость и теплоту цвета.

Устройство поддерживает широкий спектр форматов, включая EPUB, PDF и форматы комиксов, такие как CBZ и CBR, что повышает его универсальность.

Водонепроницаемый корпус и длительное время работы от аккумулятора делают его идеальным для чтения на ходу, даже в сложных условиях.

Kobo Libra Colour (фото: Engadget)

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Paperwhite Signature Edition - это премиальная электронная книга с 6,8-дюймовым дисплеем без бликов с разрешением 300 PPI и регулируемым теплым светом для комфортного чтения при любом освещении.

Она включает в себя автоматически регулируемую переднюю подсветку и беспроводную зарядку, что отличает ее от стандартной модели Paperwhite.

Благодаря 32 ГБ памяти она вмещает большую библиотеку электронных книг, аудиокниг и личных документов.

Водонепроницаемый корпус (рейтинг IPX8) обеспечивает долговечность, что делает ее подходящей для чтения у бассейна или в ванной.

Бесшовная интеграция с Audible и Kindle Unlimited повышает ее функциональность, привлекая заядлых читателей, которые также любят аудиокниги.

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (фото: Engadget)

Boox Go Color 7

Boox Go Color 7 - это электронная книга с 7,8-дюймовым дисплеем Kaleido 3 color E Ink, что делает ее идеальной для графически насыщенного контента, такого как комиксы и иллюстрированные книги.

Работает на Android, позволяя пользователям устанавливать приложения из Google Play Store, предлагая большую универсальность, чем традиционные электронные книги.

Устройство поддерживает ввод с помощью стилуса для создания заметок и аннотаций, что привлекает студентов и профессионалов.

Благодаря восьмиядерному процессору и большому объему оперативной памяти оно обеспечивает плавную работу при чтении, просмотре и использовании приложений.

Надежная поддержка форматов файлов, включая EPUB, PDF и файлы изображений, обеспечивает совместимость с различными источниками контента.

Boox Go Color 7 (фото: Engadget)

Boox Palma

Boox Palma - это уникальная электронная книга, напоминающая смартфон, с компактным форм-фактором и 6,13-дюймовым дисплеем E Ink Carta HD.

Работая на Android, она поддерживает установку сторонних приложений, совмещая функциональность электронной книги с возможностями мобильного устройства.

Palma оснащена экраном с высокой частотой обновления для более плавного взаимодействия, особенно при навигации по приложениям или чтении PDF-файлов.

Книга включает в себя совместимость со стилусом, что позволяет делать пометки непосредственно в документах или использовать приложения для рисования.

Благодаря надежным возможностям хранения и подключения, включая Wi-Fi и Bluetooth, Palma предлагает гибкий, гибридный подход к цифровому чтению и производительности.

Boox Palma (фото: Engadget)