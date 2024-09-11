От продажи до творчества: 9 идей, что сделать со старыми книгами

Книги могут быть сокровищами, которые хранят истории и знания, а могут - ненужным хламом. Решить, что делать со старыми книгами, бывает непросто, однако существует много способов в соответствии с состоянием книги.

О том, что можно сделать со старыми книгами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Отдать в библиотеку

Старая книга, сохранившаяся в хорошем состоянии, может пригодиться кому-то другому. Можно передать старые книги в местную библиотеку или комиссионный магазин. Однако сначала обязательно узнайте требования к книгам в выбранных заведениях.

Воспользоваться буккроссингом

Подобно предыдущему варианту, буккроссинг помогает найти книгам новых владельцев. Иногда такая инициатива предполагает обмен книгами, иногда - дарение книг, оставив их в специальном боксе.

В частности, боксы для буккроссинга можно найти в Киеве, например в парке имени Тараса Шевченко. Кроме этого, на некоторых станциях столичного метрополитена ("Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота", "Политехнический институт") установлены специальные полочки для обмена книгами.

Продать

Старые книги все еще могут найти нового читателя. Кроме библиотек и комиссионных магазинов существуют украинские сообщества по продаже книг и даже сайты.

Разместите объявление в соответствии с рекомендациями на выбранном сайте, с четкими фотографиями и подробным описанием, чтобы книга быстрее нашла владельца.

Отдать на переработку

Если ваши книги не в лучшем состоянии, подумайте об их переработке. Некоторые местные программы по переработке, например, "Україна без сміття", принимают книги в мягкой и жесткой обложке.

Переработка старых книг не только полезна для планеты - в частности, книжный магазин "Сенс" вместе с вышеупомянутой организацией призывают читателей приносить на переработку ненужные книги на русском. Как отмечено на сайте книжного магазина, изъятые средства будут направляться благотворительному фонду "Гуркіт".

Использовать для папье-маше

Из старых книг можно сделать бумажные скульптуры, превратив бумагу в папье-маше. Для этого необходимо разорвать страницы на небольшие клочки и замочить в растворы воды и клея. Чтобы получить однородную консистенцию массы для создания мелких деталей, влажную бумагу советуют прокрутить через мясорубку.

Сделать кашпо

С помощью канцелярского ножа вырежьте в старой книге отверстие, достаточное для небольшого растения в горшке. За один раз обычно можно вырезать только около 30 страниц, поэтому запаситесь терпением и продолжайте, пока не сделаете отверстие, достаточно глубокое для горшка.

Поставьте внутрь пластиковый контейнер, опустите в него растение, и вы получите кашпо, которое обрадует книголюба. Поместите в кашпо засухоустойчивое растение, чтобы вам не приходилось часто поливать его - например суккуленты.

Превратить книгу в тайный ящик

Книгу можно превратить в ящик для хранения вещей - или для упаковки подарка. Вырежьте в книге в твердом переплете отверстие и превратите его в ящик, где можно спрятать запасной ключ, секретную записку или деньги. Сначала нужно склеить странички.

Когда клей высохнет, откройте книгу и с помощью канцелярского ножа вырежьте отверстие в склеенных страницах. Вырезайте слои страниц, пока не получите отверстие нужной глубины.

Нанесите на внутренние стороны дыры раствор клея и воды. Когда он высохнет, наполните ваш тайный книжный ящик вещами и поставьте его на полку с другими книгами.

Сделать закладку из книжных корешков

Отрежьте корни старых книг в твердом переплете с помощью канцелярского ножа. Просверлите отверстие в верхней части каждой обложки и протяните через него полоску кожи или ленту как акцент. Это хорошие подарки для книголюбов.

Использовать в качестве крафт-бумаги

Старые книги могут являться материалом для целого жанра ремесла. Превратите старую книгу в твердом переплете в креативный скетчбук, рисуя, расписывая или создавая коллажи прямо на печатных страницах.