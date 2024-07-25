6 интересных украинских подкастов о спорте и закулисье

Топ-6 украинских подкастов о спорте

UA-Футбол

Авторы подкаста говорят об украинском и мировом футболе. Подробно разбирают на атомы все яркие матчи и события со "спорта номер один", высказывают мнения по трансферам, топовым новостям и тому подобное.

Другими словами, это, пожалуй, самый известный украинский спортивный подкаст, посвященный футболу.

F1Podcast

Это место для тех, кто не представляет свою жизнь без Формулы-1 и желает получать про свой любимый спорт только отборную информацию и аналитику.

Автор подкаста Максим Подзигун подробно анализирует каждую гонку, говорит о стратегиях команд, а также делится своими прогнозами на будущие Гран-При.

run FOR fun Біг заради задоволення

Подкаст о беге и спорте, его особенностях и травматизации. Здесь вы найдете много информации о советах для начинающих и любителей, что поможет вам сделать качественные шаги в достижении беговых целей или просто дополнит вашу коллекцию знаний в спорте.

Реслінг українською WWE Looks

Помните, как круто было когда-то смотреть реслинг на QTV? WWE Looks продолжают делать реслинг на украинском. Теперь еще и в формате подкаста!

Как развить реслинг в Украине? Почему всем так нравится Джейд Каргилл? Кто лучший рестлер прямо сейчас в Украине и мире? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в шоу "Реслінг українською".

Кеди Каннінгема

Настоящая находка для любителей баскетбола - подкаст, в котором журналист и комментатор Егор Старков вместе с друзьями и экспертами говорят обо всем интересном из мира НБА.

Чумаки

Это не просто спортивный подкаст, а настоящее шоу. Ведущие обсуждают различные спортивные темы, от футбола до бокса, не боясь высказывать свои мысли даже на самые смелые темы.

Если вы ищете не просто информацию, но и заряд энергии и положительных эмоций, то "Чумаки" - это именно то, что вам нужно.

Что нужно знать автору подкастов?

Украинский спортивный подкаст-ландшафт предлагает широкий выбор контента для любого спорта. Независимо от того, вы фанат футбола, баскетбола, Формулы-1 или просто интересуетесь спортом, вы обязательно найдете для себя что-нибудь интересное среди украинских спортивных подкастов.

А если вы сами создаете подкасты, то у вас есть шанс податься на престижную аудиопремию для подкастеров "Слушно" от MEGOGO AUDIO, цель которой - собрать самые актуальные подкаст-проекты, приобщиться к формированию профессионального сообщества и стимулировать развитие инфраструктуры подкастов - от производства до дистрибуции контента.

Нынешняя премия будет включать 12 номинаций, отражающих спектр тематик и интересов украинской аудитории: от подкастов о культуре и истории до подкастов о здоровье и бизнесе.

Скриншот (MEGOGO AUDIO)

Прием заявок на сайте премии продолжается по 5 августа. С 15 августа по 10 сентября будет проводиться онлайн-голосование слушателей и жюри.

В рамках каждой номинации слушатели будут отдавать свои голоса, а жюри будет выставлять собственные баллы, основываясь на четырех критериях оценки:

контент и нарация;

техническое качество подкаста;

работа над привлечением слушателей, видимость проекта в своей категории;

оригинальность и креативность в разработке продукта.

А объявление победителей состоится 2 октября.