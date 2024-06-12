6 тренировок, которые нужно регулярно делать всем в 40 лет

Быстрая ходьба

Это отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы с низким уровнем влияния для людей старше 40 лет.

Такая ходьба эффективно упражнение для сердечно-сосудистой системы. Прогулка в темпе, которая увеличивает частоту сердечных сокращений может принести пользу людям всех возрастов, особенно тем, кто старше 40 лет

Отжимание

Начните в положении планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч. Опустите тело, сгибая локти, пока грудь почти не коснутся земли. Затем вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 8-12 повторений.

Йога

Может улучшить ваше равновесие и осанку.

Йога может помочь улучшить гибкость, равновесие, одновременно способствуя расслаблению и уменьшению стресса. Проводите два или три занятия йогой в неделю.

Езда на велосипеде

Выберите велотренажер или катайтесь на велосипеде на улице.

Начните крутить педали в комфортном темпе в течение пяти минут разогреться. Увеличьте свою интенсивность, регулируя сопротивление или скорость в течение 20-30 минут.

Плавание

Плавание будет отличной тренировкой для всего тела, легкое для суставов и подходит для всех. Плавать можно два-три раза в неделю по 30-45 минут за сеанс.

Стойка на одной ноге

Встаньте на одну ногу, слегка приподняв другую над землей. Удерживайте положение от 30 секунд до одной минуты, сохраняя равновесие и стабильность. Поменяйте ноги и повторите, стараясь выполнить три подхода на каждую ногу.