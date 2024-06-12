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6 тренировок, которые нужно регулярно делать всем в 40 лет

Какие тренировки нужно делать в 40 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тренировочные упражнения необходимы для поддержания силы, гибкости и общего состояния здоровья с возрастом. В 40 лет нужно соблюдать здоровый образ жизни. В частности, есть определенные упражнения, которые помогут уберечь организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Быстрая ходьба

Это отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы с низким уровнем влияния для людей старше 40 лет.

Такая ходьба эффективно упражнение для сердечно-сосудистой системы. Прогулка в темпе, которая увеличивает частоту сердечных сокращений может принести пользу людям всех возрастов, особенно тем, кто старше 40 лет

Отжимание

Начните в положении планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч. Опустите тело, сгибая локти, пока грудь почти не коснутся земли. Затем вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 8-12 повторений.

Йога

Может улучшить ваше равновесие и осанку.

Йога может помочь улучшить гибкость, равновесие, одновременно способствуя расслаблению и уменьшению стресса. Проводите два или три занятия йогой в неделю.

Езда на велосипеде

Выберите велотренажер или катайтесь на велосипеде на улице.

Начните крутить педали в комфортном темпе в течение пяти минут разогреться. Увеличьте свою интенсивность, регулируя сопротивление или скорость в течение 20-30 минут.

Плавание

Плавание будет отличной тренировкой для всего тела, легкое для суставов и подходит для всех. Плавать можно два-три раза в неделю по 30-45 минут за сеанс.

Стойка на одной ноге

Встаньте на одну ногу, слегка приподняв другую над землей. Удерживайте положение от 30 секунд до одной минуты, сохраняя равновесие и стабильность. Поменяйте ноги и повторите, стараясь выполнить три подхода на каждую ногу.

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