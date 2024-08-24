6 тонкостей отдыха от работы, которые восстановят вас на 100 процентов

Мы относимся к усталости как к чему-то приходящему и уходящему после ночного сна. Но в действительности усталость накапливается, и наша постоянная занятость на работе играет здесь ключевую роль. Как распознать, что вот-вот – и вы сломаетесь, и что делать?

РБК-Украина (проект Styler) советует вам обратить внимание на следующие признаки и следовать советам, обеспечивающие действительно качественный отдых, который восстановит вас.

Как распознать, что вам нужен перерыв для психического здоровья

Легко игнорировать усталость, пока не наступит момент срыва. Но если прислушаться к первым предупредительным сигналам, можно понять, когда следует сделать шаг назад.

Вот несколько красных флажков, что вашему уму и телу нужен отдых:

Ментальный туман. Трудности с выполнением простых задач, которые раньше были легкими.

Трудности с выполнением простых задач, которые раньше были легкими. Постоянная усталость. Ощущение истощения, которое не проходит даже после достаточного сна.

Ощущение истощения, которое не проходит даже после достаточного сна. Бессонные ночи. Постоянное переворачивание в постели и частые пробуждения.

Постоянное переворачивание в постели и частые пробуждения. Утрата концентрации. Невозможность сосредоточиться или запомнить информацию.

Невозможность сосредоточиться или запомнить информацию. Апатия. Утрата интереса к обычным делам и/или отсутствие мотивации.

Утрата интереса к обычным делам и/или отсутствие мотивации. Нездоровое питание. Пропуск приёмов пищи, эмоциональное или чрезмерное употребление пищи.

Пропуск приёмов пищи, эмоциональное или чрезмерное употребление пищи. Частые заболевания. Головные боли, расстройства желудка и общее плохое самочувствие.

Головные боли, расстройства желудка и общее плохое самочувствие. Раздражительность. Вспышки гнева и напряженные личные отношения.

Поставьте отдых на первое место

Поднимите его в списке приоритетов выше. Если вы читаете это сейчас, вы уже на правильном пути. Жизнь редко дарит нам моменты для отдыха, всегда есть что-то важное, что нужно сделать.

Посмотрите на свой график. Если он напоминает длинный список задач без паузы, найдите место для отдыха. Если это не представляется возможным, подумайте, чем вы можете пожертвовать, чтобы найти время для восстановления.

Возможно вам придется проявить креативность, попросив родителей или друзей посидеть с детьми, когда вам нужно перезарядиться. Или договоритесь с партнером, что вместе будете выделять больше времени для отдыха даже среди будничных хлопот.

Установите границы

Люди, четко разделяющие работу и личную жизнь, всегда отдыхают в выходные и регулярно берут отпуск, имеют гораздо меньше шансов перегореть.

Если вы отвечаете на рабочие письма, когда гуляете с ребенком, то ни должного отдыха, ни качественной работы не получится. Четкие границы между работой и личной жизнью повысят эффективность в обеих областях.

Добавьте в свое расписание несколько "социальных" пауз, например ежевечерние прогулки с любимым человеком или встречи с друзьями в кафе раз в месяц. Это поможет вам оставаться в курсе событий и одновременно сосредоточиться на отдыхе.

Не стоит пытаться отдыхать и работать одновременно (фото: Freepik.com)

Превратите отдых в искусство

Если вы постоянно заняты и не умеете отдыхать, дайте себе немного времени. Не торопитесь. Отдых - это навык, который становится лучше с практикой. Возвращаясь из отпуска или начиная новую работу, нужно время адаптироваться. То же касается и отдыха.

Если вы терпеливы, но все равно не видите улучшений, измените подход. Не выделяйте на отдых слишком много времени и не бросайте попыток, если через неделю у вас не появилось вдохновение гениального художника.

Будьте реалистом и адаптируйте свой график отдыха так, чтобы он приносил вам больше пользы.

Организуйте свое время

Ваше ежедневное расписание - это стартовая точка для экспериментов и улучшений. Каждый из нас работает по-разному в зависимости от профессии, задач и даже личных качеств.

Однако есть два простых шага, которые помогут найти баланс между работой и отдыхом.

Во-первых, планируйте работу периодами по 90 - 120 минут. Для большинства людей это оптимальное время, чтобы оставаться продуктивным и сосредоточенным. После этого обязательно делайте перерыв на 20 - 30 минут.

Во-вторых, распределяйте рабочие периоды так, чтобы выполнять важнейшие задания в пиковое время вашей производительности. Чаще всего энергозатратные дела выполняются утром, а встречи и разбор почты откладываются на обед или позже.

Но если вы активны вечером, беритесь за важные дела именно тогда.

Откройте для себя хобби

Чтобы выполнять работу качественно, нужно время от времени отвлекаться на совершенно другие занятия, переключающие ваше внимание. Идеальным вариантом является хобби.

Если вы трудоголик, который даже мысли не допускает об остановке, этот способ для вас. Ощущение, что вы отдыхаете активно, а не пассивно поможет вам полностью перезарядиться.

Что бы вы ни выбрали, хобби должно увлекать вас полностью и дарить такое же удовольствие, как и работа.

Какое занятие выбрать - зависит от вас (фото: Freepik.com)

Позвольте себе дневной сон

И не один раз! Исследования доказали, что хороший сон повышает спортивные показатели и оказывает положительное влияние на физическое и ментальное здоровье.

Эксперты советуют спать по 15 - 30 минут несколько раз в день. Если у вас нет возможности подремать на работе, настройте свой режим сна дома - старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.