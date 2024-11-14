6 типов подруг, с которыми следует прекратить любое общение

Никогда за вас не радуется

Добрые слова от нее можно услышать только тогда, когда с тобой случилось что-то плохое, и они будут с оттенком злорадства. Радостные события в твоей жизни, будь то повышение на работе или успешное свидание - только испортят ей настроение.

В лучшем случае она проигнорирует твой успех, в худшем - попытается испортить настроение ехидными замечаниями. Создается впечатление, что зависть и неуверенность в себе для нее важнее дружбы.

Делает неоднозначные комплименты

"Наконец-то ты сделала хорошую укладку!", "Тебе очень подходит это пальто, повезло, что нашелся твой размер", "Какую счастливую жизнь ты ведешь: никаких обязанностей, никакой ответственности".

Сначала кажется, что похвалила, но одновременно и унизила. Это пассивная агрессия, скрывающая негатив за приятными словами. Действительно ли вы хотите и дальше вкладывать силы в эти отношения?

Будто окружена негативом

Необязательно именно тебе - просто в жизни в общем. Даже когда все хорошо, для нее это лишь признак, что вот-вот что-нибудь пойдет не так.

Называя себя реалисткой, она говорит, что лучше не мечтать, а заранее готовиться к разочарованиям: платье со скидкой быстро разойдется по швам, а билеты в театр по акции окажутся на самых дальних местах.

Но вместо полезных советов она постоянно транслирует только негатив. Продолжая общаться с ней, ты рискуешь и сама начать видеть мир только сквозь мрачные очки.

Постоянно отменяет планы

Пять минут до встречи, она даже не вышла из дома и уже говорит, что ей не хочется идти. И все это после того, как вы планировали поездку в магазины целую неделю. Или сдает билет на концерт, на который вы так давно мечтали пойти вместе.

Конечно, иногда бывают разные обстоятельства, и ее можно понять, но если это происходит регулярно, она просто игнорирует свои обязательства перед другими. В таком случае не стоит тратить на нее время - ведь его и так мало.

Соревнуется с вами

Эта подруга часто считается "заклятой", ведь в ваших отношениях больше соперничества, чем настоящей поддержки. На любой твой успех она сразу же называет два своих. Если же их нет, то начинает активно работать, чтобы превзойти тебя и потом сказать: "а я…".

Психологи утверждают, что хотя успех может мотивировать, отношения, построенные на соперничестве, обречены, ведь трудно поддерживать связь с пытающимися подняться за твой счет.

Резко исчезает из вашей жизни

Еще год назад казалось, что эта дружба навсегда, а сегодня она переехала в другую страну, а потом еще в одну, и почти не поддерживает связь с вами, максимум отвечает на ваши сообщения раз в определенный период.

Вы можете верить, что она до сих пор ваша подруга, но при личной встрече может оказаться, что это совершенно чужой человек, с которым вам не о чем говорить.

Это может быть сложной потерей, однако это циклично, что жизнь меняется, а с ней меняетесь и вы, и ваше окружение.