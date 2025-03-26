6 современных фильмов ужасов для тех, кто хочет пощекотать себе нервы

Жажда жизни

Переживая депрессию из-за потери сына, Айрис решает направиться к месту трагедии. Она намерена положить конец своим страданиям. Однако на краю скалы ее останавливает незнакомец. Сначала он кажется доброжелательным, однако впоследствии обнаруживает свою истинную суть. Так Айрис вступает в напряженную погоню за свою жизнь.

Оборотень

Блейк, переживающий кризис в браке с Шарлоттой, получает неожиданное известие о смерти отца. Вместе с женой он отправляется осмотреть унаследованное поместье. Однако на пути на них нападает таинственное существо. Вдруг с мужчиной начинают происходить изменения: его чувства обостряются, появляются вспышки ярости, а разум затуманивается. Женщина вынуждена бороться не только за свою жизнь, но и за душу мужчины. Сможет ли она спастись от Оборотня и освободить своего любимого от проклятия?

Не говори со злом

Молодая семья приезжает в загородный дом к новоиспеченным друзьям, где оказываются в водовороте манипуляций и тайн. Дружелюбные и гостеприимные новые знакомые начинают проявлять свою истинную сущность. Когда маски спадают окончательно, семья оказывается на грани выживания. Смогут ли они раскрыть все секреты и выбраться живыми?

Спасение

Мать-одиночка Эбони пытается преодолеть жизненные трудности, обеспечивая своих троих детей. Однако хуже всего начинается, когда в доме происходят непонятные явления, а контроль над детьми берет злая сила. И пока соцслужба пытается вмешаться, считая женщину плохой матерью, Эбони вступает в борьбу со сверхъестественным злом.

Пункт назначения: Родовое проклятие

Новинка 2025 года, которая выйдет на экраны уже 15 мая. Жизнь студентки Стефани кардинально меняется, когда ее начинают беспокоить кошмарные сны. Девушка видит одно и то же развитие событий. Со временем она осознает: на ее семью охотится Смерть! Удастся ли ей разорвать родовое проклятие и спасти родных?

Ущелье

Фантастический триллер с элементами хоррора рассказывает о двух оперативниках. Их направляют следить за мистическим ущельем, которое скрыто от человеческого глаза. Между героями возникает связь, однако угроза распространения неизвестного зла становится помехой их воссоединению.

Вам также будет интересно: