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6 способов, которые помогут вернуть "искру" и страсть в отношениях

Как вернуть страсть в отношениях (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не секрет, что конфетно-букетный период и бабочки в животе не будут продолжаться вечно. Рано или поздно партнеры начнут жить вместе и из-за бытовых проблем исчезнет страсть в отношениях.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Признаки, что исчезла страсть

Существует 7 основных признаков, указывающих на то, что страсть исчезла из отношений:

  • вы совершенно перестали ссориться
  • спите отдельно
  • едите отдельно
  • никогда не ревнуете друг друга
  • больше не беспокоитесь о своем внешнем виде
  • вы с партнером никогда не ложитесь спать в одно и то же время (вместе)
  • пользуетесь ванной и туалетом с открытой дверью

Что нужно сделать

Общайтесь

Разговаривайте с партнером о своих чувствах, возмущениях и желаниях относительно отношений. Открытая коммуникация является важной составляющей здоровых отношений. Необходимо помнить об этом.

Проведите время вместе

Психолог советует найти время, чтобы побыть вместе. Проведение качественного времени вместе может укрепить связь и восстановить страсть.

Экспериментируйте

Попробуйте новые вещи вместе, чтобы обогатить свои отношения. Это может включать совместные хобби или поездки.

Напоминайте друг другу о том, что вас соединяет

Воспоминания об общих счастливых моментах, подарках и словах поддержки могут напомнить вам, что вы цените друг друга.

Физическая близость

Прикосновения могут сыграть немаловажную роль в восстановлении страсти. Не бойтесь показывать свою любовь физическими жестами.

Обратитесь за помощью к профессионалу

Иногда важно поговорить с психологом, который может помочь понять глубже причины угасания страсти и дать индивидуальные советы.

Раньше мы сообщали, как не превратиться в служанку для своего мужа.

Также читайте о 5 основных приоритетах, которые важны для мужчин в отношениях.

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