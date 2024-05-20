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6 растений, которые никогда нельзя сажать рядом с помидорами

Какие растения нельзя сажать возле помидоров (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Несмотря на то, что помидоры являются основным продуктом летнего сада, следует знать, какие растения нельзя сажать рядом с ними. Это для того, чтобы растения не обменивались болезнями и не подавляли друг друга.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.

Капуста

Садовница Керри Спунмор рассказала, что капуста может конкурировать с помидорами за жизненно важные питательные вещества в почве, таким образом лишая помидоры идеальной среды для выращивания.

Кроме того, капуста также имеет широкий рост, который может вытеснить растения помидоров.

Фасоль

Не стоит сажать фасоль возле помидоров - они могут активно расти и в конце слишком сильно затенять помидоры. Есть риск конкуренции за солнечный свет, воду и питательные вещества, особенно если фасоль растет интенсивно и чрезмерно затеняет растения.

Укроп

Зелень часто является идеальными растениями-компаньонами для томатов, но укроп является исключением. Зрелые растения укропа могут нанести вред растениям помидоров, забирая питательные вещества из почвы и подавляя рост корней томатов.

Кукуруза

Кукуруза входит в группу овощей, которые не следует высаживать рядом с помидорами. Все потому, что они вырастают высокие и могут затенять помидоры и тормозить их рост.

Брокколи

Для роста брокколи нужна почва с большим количеством питательных веществ. По этой причине брокколи не следует высаживать рядом с помидорами, чтобы их обеспечить питательными веществами, необходимыми для роста.

Баклажаны

Баклажаны будут конкурировать с помидорами за питательные вещества. Также баклажаны могут распространять фитофтороз и грибковое заболевание.

Если помидоры будут подвергнуты фитофторозу, то появится гниение плодов и сморщенные листья на растениях.

Что можно посадить рядом с помидорами

К таким культурам относятся:

  • спаржа, щавель
  • чабрец, шалфей, мята
  • лук и чеснок
  • морковь и редис
  • дыни, тыква, арбуз

 

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