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6 лет не могли установить диагноз: во Львове у девушки обнаружили редкое генетическое заболевание

Во Львове спасли девушку с редким заболеванием (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи успешно прооперировали 16-летнюю девочку из Донецкой области. У девушки обнаружили редкое генетическое заболевание - камптодактилия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Центра детской медицины "Охматдет".

Что известно о заболевании

Медики говорят, что данное заболевание характеризуется формированием прогрессирующих деформаций пальцев в межфаланговых суставах обеих кистей, которые делают невозможным выполнение элементарных функций кисти - сгибание-разгибание пальцев кисти, а также обусловливают боли и ухудшают гигиенический уход. пролежные, трофические нарушения.

Известно, что семья девочки из Донецкой области. Когда в 2014 году началась война, семья была вынуждена переехать жить в Одессу.

Заболевание начало прогрессировать, когда Луизе было 10 лет. Многочисленные обследования и консультации не позволили поставить правильный диагноз.

В интернете мама девочки узнала о больнице "Охматдет". После онлайн-консультации установили диагноз: камптодактилия. Потом девочка приехала с мамой на консультацию и обследование во Львов.

"Это был наш последний шанс. У дочери Луизы на сгибах суставов уже начало все гноиться и образовывались раны. Нам действительно было нечего терять", - рассказала мама девочки Елена.

Детали операции

В ходе операции наши специалисты совместно с американским хирургом Ларри Арнольдом (Larry Arnold) выполнили коррекцию не только наиболее деформированного пальца правой кисти, но и устранили деформацию всех пальцев этой руки.

После операции Луиза прошла курс реабилитации. В дальнейшем, через месяц ребенок был повторно госпитализирован и успешно проведена коррекция деформаций пальцев на левой кисти и одновременно коррекция деформаций на обеих стопах.

Руководитель клиники нейроортопедии, травматологии и реабилитации, хирург Александр Корольков рассказал, что комплексный подход к лечению позволил устранить деформации и провести эффективную реабилитацию.

Во Львове спасли девочку с редким генетическим заболеванием (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Ранее мы сообщали, что во Львове в первые дни жизни спасали троих детей, родившихся с большими опухолями.

Также мы писали, что украинские врачи уникальным способом спасли ребенка жизни.

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