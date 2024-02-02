Родились с большими опухолями: во Львове в первые дни жизни спасали троих детей

Во Львове в первые дни жизни прооперировали мальчика Матвея и двух девочек - Яринку и Злату. Сразу после рождения у детей обнаружили опухоли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова .

В каком состоянии находились дети

У всех трех малышей были крестцово-копчиковые тератомы - врожденные опухоли, к тому же достаточно большие - полукилограммовые.

Такого количества деток, почти одномоментно появившихся на свет с врожденным тератомами, в медучреждении еще не было.

Что такое тератома

Тератома развивается у малышей, когда они еще находятся в материнской утробе.

"Мы на 20 неделе беременности пришли на плановый скрининг в Харькове, где нам и диагностировали тератому. Мне посоветовали прервать беременность", - рассказала мама Матвея.

Но родители решили бороться за жизнь своего еще нерожденного сына и обратились к львовским врачам.

Матвейко родился в родильном отделении больницы Святого Николая и вскоре его забрали в операционную. Вмешательство проходило в несколько этапов: сначала - удаление опухоли, затем - пластика мягких тканей и аноректопластика.

Поэтому только благодаря одной операции врачам удалось полностью скорректировать врожденный порок.

Почти одновременно с Матвейчиком хирурги прооперировали еще двух крошек с крупными крестцово-куприковыми тератомами - Яринку и Злату.

У обеих девочек операции по удалению опухолей тоже прошли удачно.

Сейчас всем трем малышам уже исполнился один месяц от рождения, они набрались сил и наконец-то могут разъехаться по своим домам.

Врачи добавили, что тератомы подвергаются хирургической коррекции и не являются показанием к прерыванию беременности.

Во Львове врачи прооперировали трех младенцев (фото: facebook.com/1tmolviv)