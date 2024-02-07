6 років не могли встановити діагноз: у Львові в дівчини виявили рідкісне генетичним захворюванням

Що відомо про захворювання

Медики кажуть, що дане захворювання характеризується формуванням прогресуючих деформацій пальців в міжфалангових суглобах обох кистей, які унеможливлюють виконання елементарних функцій кисті - згинання-розгинання пальців кисті, а також зумовлюють болі та погіршують гігієнічний догляд за шкірою кисті - з’являються тріщини, пролежні, трофічні порушення.

Відомо, що родина дівчинки з Донецької області. Коли у 2014 році почалася війна то сімʼя була змушена переїхати жити до Одеси.

Захворювання почало прогресувати, коли Луїзі було 10 років. Числені обстеження та консультації не дозволили на той час поставити правильний діагноз.

В інтернеті мама дівчинки дізналась про лікарню "Охматдит". Після онлайн консультації встановили діагноз: камптодактилія. Відтак, опісля дівчинка приїхала з мамою на консультацію та обстеження до Львова.

"Це був наш останній шанс. У доньки Луїзи на згинах суглобів вже почало все гноїтися та утворювалися рани. Нам вже справді не було чого втрачати", - розповіла мама дівчинки Олена.

Деталі операції

Під час виконання операції наші спеціалісти спільно з американським хірургом Ларрі Арнольдом (Larry Arnold) виконали корекцію не тільки найбільш деформованого пальця правої кисті, але й усунули деформацію всіх пальців цієї руки.

Після операції Луїза пройшла курс реабілітації. Надалі, через місяць дитина була повторно госпіталізована і їй успішно проведена корекція деформацій пальців на лівій кисті та одночасно корекція деформацій на обох стопах.

Керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації, хірург Олександр Корольков розповів, що комплексний підхід до лікування дозволив усунути деформації та провести ефективну реабілітацію.

У Львові врятували дівчинку з рідкісним генетичним захворюванням (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)