6 вещей, которые никогда нельзя чистить отбеливателем и белизной

Белизна и другие средства для отбеливания поверхности являются достаточно мощными средствами для дезинфекции. Неудивительно, что эта жидкость часто становится частью рутинной уборки. Однако хотя избавиться от грязи и микробов крайне важно, белизна - не всегда оптимальный вариант для очистки поверхностей.
О том, какие вещи в доме не стоит чистить с отбеливающими средствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living.
Если вы когда-нибудь случайно разливали отбеливатель на футболку с принтом или на другую цветную одежду, вы знаете, что отбеливатель "вытравливает" цвет вещей.
Поэтому не следует использовать отбеливатель на цветных вещах - одежде и обивке - и на любых поверхностях, подверженных обесцвечиванию и повреждению.
Чистое жилище - это важно, но не менее важно, чтобы оно было безопасным. Средства для отбеливания - достаточно сильные химические вещества, поэтому важно использовать его в местах, где дети и пушистые друзья не прикоснутся к жидкости или не вдыхают испарения.
Ведь токсические пары могут вызывать респираторные заболевания и раздражение кожи.
Кроме этого, дети и домашние животные с высокой вероятностью могут случайно проглотить отбеливатель - даже касаясь игрушек или других мест, где использовался отбеливатель, а затем протягивая руки ко рту.
Если вы заметили плесень на швах в душевой кабине или ванне, лучше не пытаться решить проблему с помощью обычного отбеливателя.
Хотя отбеливатель может осветить участок и уничтожить плесень на поверхности, если он не предназначен для плитки, может повредить материал.
Альтернативой отбеливающим средствам является белый уксус, который, по словам экспертов по уборке, может убить около 82% плесени и может проникать в пористые поверхности, уничтожая плесень окончательно.
Для этого рекомендуют перелить белый уксус в бутылку с пульверизатором, тщательно опрыскать поверхность и оставить средство на час. Затем следует протереть поверхность тряпкой с теплой водой.
Также можно использовать пасту из уксуса и пищевой соды или специальные средства для плитки, которые убирают плесень.
Отбеливатель просто не сочетается с древесиной - может привести к изменению цвета и ослабить древесные волокна.
Поэтому следует избегать использования этого агрессивного химического вещества на любой деревянной поверхности - будь то разделочные доски или деревянный пол.
Также если вы используете отбеливатель на любом типе древесины, его практически невозможно удалить - пористая природа древесины только поглощает отбеливатель.
Кроме того, что со временем поверхность будет разрушаться, это еще и небезопасно для рук, ног или пушистых лап вашего любимца. Безопаснее использовать мягкое средство для очистки, специально разработанное для дерева.
К тому же обязательно хорошо выжимайте тряпку для чистки во избежание повреждения водой.
Лучше не использовать концентрированный отбеливатель для дезинфекции вещей из нержавеющей стали - это сильное химическое вещество может окислять и разъедать металлы, вызывая ржавчину на поверхностях.
Вместо этого рекомендуют выбирать мягкое моющее средство и теплую воду, не используя металлические щеточки - чтобы не поцарапать поверхность.
Чтобы предотвратить царапины и улучшить блеск, также советуют всегда чистить материал в направлении волокон.
Каменные поверхности - включая мрамор, гранит и кварц, являются пористыми, и отбеливатель может нанести вред этим прекрасным материалам.
Агрессивное средство может разрушить верхний слой камня, а также сделать поверхность тусклой или даже изменить цвет материала.
Вместо этого советуют протирать поверхность из натурального камня раствором воды с небольшим количеством моющего средства. Следует отдавать предпочтение средствам без ароматизаторов на основе масел - иначе есть риск, что после уборки останутся пятна.
Впрочем, интенсивность действия средства зависит от его концентрации. Есть уже готовые растворы для дезинфекции разных поверхностей - которые нужно использовать только по аннотации, по указаниям смывая водой после внедрения.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, какие вещи нельзя чистить с уксусом.
Кроме этого, писали и о том, какие вещи никогда нельзя мыть с мылом.