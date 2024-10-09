6 вещей, которые нельзя замачивать перед стиркой

Какие вещи нельзя замачивать

Хотя не продолжительная замачивание помогает избавиться от пятен на одежде, волокна некоторых материалов от этого ослабляются.

Шелковая одежда

Шелковые волокна слабеют при насыщении водой. Очень много воды приводит к разрушению белков в шелке. Так что замачивание приводит к тому, что шелковая одежда сжимается и теряет форму.

Кроме этого, многие красители, используемые для окрашивания шелка, не закреплены, поэтому они могут вымываться при замачивании. Учитывая, что шелковые вещи следует стирать вручную, время стирки советуют ограничить до 15-20 минут.

Вещи из шерсти

Замачивать одежду из шерсти следует очень осторожно - или не обрабатывать вещи таким способом. Это мягкий деликатный материал, чувствительный к внешнему воздействию, так что шерстяные изделия могут уменьшиться, если их замачивать слишком долго.

Если необходимо замочить одежду из шерсти, это советуют делать не дольше, чем на 20 минут.

Кожаные изделия

Кожаные вещи никогда не следует замачивать. Более того, одежду из кожи и другие аксессуары из этого материала нельзя даже стирать - влага может разрушить защитный слой и привести к растрескиванию материала.

Цветные вещи

Во-первых, выясните, является ли ткань устойчивой к покраске. Краситель из цветной одежды может вымыться из-за длительного замачивания, из-за чего вещь не будет такой яркой. К тому же цветные вещи никогда не следует стирать с отбеливателем, а тем более замачивать с этим средством.

Одежда с металлическими элементами

Металлические элементы на одежде, например молнии или пуговицы, могут заржаветь из-за длительного воздействия влаги. Поэтому вместо замачивания лучше обрабатывать только загрязненные участки.

Вещи с приклеенным декором

Клей, на котором крепится декор на одежде, может расслабиться в результате размачивания - и украшения быстрее отпадут. К тому же такие вещи лучше стирать вручную, чтобы предотвратить повреждения от искажения в стиральной машине.

Как замачивать одежду правильно

Прежде всего, внимательно ознакомьтесь с этикеткой на одежде. Не стоит замачивать, если производитель не рекомендует такой метод обработки.

Кроме этого, в таком случае не стоит делать процесс стирки слишком долгим. Даже одежду, которую можно замачивать, советуют замачивать на 2-3 часа, а на ночь - только в случае чрезвычайно стойких загрязнений. Но если на одежде есть всего несколько пятен, лучше точечно обработать ткань.

Для вещей, которые можно замачивать, следует использовать воду указанной на этикетке температуры, чуть теплую или даже прохладную, если на ткани есть сильные пятна - тепло может закрепить пигмент в волокнах.

Стирать и замачивать вещи нужно, растворив соответствующее материалу стирку в воде, а не наливая его на одежду. Иначе дело не выстирается равномерно, а от средства могут остаться пятна.

Исключение - очищение одежды от пятен. В этом случае средство следует наносить на загрязнение.