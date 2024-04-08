6 правил весеннего расхламления дома: вот, что действительно спасет вас от депрессии

Почему бардак в доме ухудшает наше состояние

Ученые утверждают, что между бардаком дома или на рабочем месте и психическим здоровьем есть простая связь - когда разруха побеждает, психика проигрывает.

Кто-то наводит порядок, когда злится или нервничает, а кто-то - чтобы собраться с мыслями. Психологи говорят, что это естественный процесс, так как порядок успокаивает. А вот бардак в 100% случаев ухудшает самочувствие и ломает психику.

"Ухудшает память, портит пищевые привычки, снижает контроль над реакциями. Бардак увеличивает риск развития аффективных расстройств и мешает концентрации внимания, принятию решений. Он подавляет креативность, снижает продуктивность и истощает энергию", - объясняет доктор Фейт Коулман.

Вам приходится много времени тратить на поиски потерянных вещей. Порой даже проще плюнуть и купить новые, потому что найти что-то в беспорядке - невыполнимая задача.

Еще хлам затрудняет общение и может даже разрушить отношения, так как люди отвлекаются на визуальный шум и не могут сосредоточиться на собеседнике.

"Многочисленные исследования показывают, что наше жизненное пространство - это наш "психологический дом". Мы должны ощущать его, как место, где будем в комфорте и безопасности. И, если в этом доме беспорядок, то мы будем чувствовать себя плохо", - подчеркивает эксперт.

Более того, некоторые исследования показывают, что бардак в доме хуже влияет на женщин. У них повышается уровень гормона стресса кортизола и усиливаются симптомы депрессии.

А вот на мужчин бардак не оказывает такого влияния.

Чем полезно расхламление

Улучшает настроение: мозг расслабляется, пока вы наводите порядок

Помогает худеть: если дома порядок, вас меньше тянет объедаться

Повышает работоспособность: вам проще сосредоточиться, если нет визуального шума

Снижает беспокойство: вы все равно нервничаете, что ленитесь и устраиваете бардак

Улучшает сон: организованная среда повышает его качество

Делает общение эффективнее: отсутствует визуальный шум, на который отвлекаются

Какие правила помогут вам в расхламлении дома

У каждой вещи должно быть свое место

Это звучит весьма очевидно, но на самом деле в каждом доме есть полно "блуждающих" вещей. Постарайтесь четко все разложить все по полочкам. Купите удобные органайзеры для хранения, контейнеры для продуктов, мусорную корзину для бумаг. Когда вокруг вас есть вещи, помогающие поддерживать порядок, их совсем не хочется заполнять всяким хламом.

Не храните вещи из жалости

У каждого из нас есть одежда, которая давно пылится в шкафу, или же предметы быта и подарки, которыми вы совсем не пользуетесь. Все это можно продать, отдать или просто выкинуть. Чем меньше бесполезного, тем больше фокус смещается на то, что действительно нужно.

Разберите пакет с пакетами

Так вы освободите тот самый ящик для ценных предметов обихода. Кроме того, все ненужные пакеты тоже можно выкинуть - зачем вам настолько бесполезные вещи.

Замените старое новым

Если вы понимаете, что вашей блузке давно пора на покой, то не латайте ее, а купите новую. Такая привычка поможет нещадно избавляться от всего, что уже не приносит никакой пользы - увидите, как рука начнет сама тянуться к ненужным вещам.

Не покупайте лишнего

Подумайте 2-3 раза, прежде чем сделать очередной заказ в онлайн-магазине. Точно так же поступите и со всеми другими импульсивными покупками. Подумайте: вам действительно это нужно? А все ненужное можно отдать, продать или просто выбросить.

Расхламляйтесь регулярно

Возьмите себе за правило проводить ревизию вещей в определенные сроки. Например, в начале каждого сезона. Это поможет сделать пространство вокруг более чистым.