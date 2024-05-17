5 напитков, которые лучше всего обогащают организм витаминами и поддерживают иммунитет

Прочный иммунитет гарантирует вам хорошую защиту от болезней. Лучше всего его поддерживать, потребляя витамины из пищи и напитков.

О том, какие напитки укрепляют иммунитет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Зеленый чай

Зеленый чай богат полезными полифенолами-флавоноидами, обеспечивающими множество преимуществ для здоровья. Он способствует снижению риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака, а также уменьшает воспаление.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecules, зеленый чай укрепляет иммунитет благодаря своим антиоксидантам, которые помогают защитить клетки от окисления и активных форм кислорода.

Считается, что зеленый чай защищает от болезней и инфекций благодаря своей антиоксидантной способности. Он также не содержит калорий, что еще одно преимущество.

Кефир

Кефир богат разными полезными пробиотиками, которые помогают поддерживать сбалансированную микробиоту желудочно-кишечного тракта. Основной полезной кефирной бактерией является Lactobacillus kefiri.

В обзорной статье, опубликованной в журнале Nutrients, сообщается, что кефир обладает антиоксидантным, противомикробным, противовоспалительным, ранозаживляющим и многими другими преимуществами для здоровья.

Лимонно-имбирный чай

Лимонно-имбирный чай богат витамином С, антиоксидантом, который, как известно, помогает защитить клетки от окислительного повреждения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antioxidants, витамин С также обладает противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить негативные иммунные реакции.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, имбирь также содержит более 100 биологически активных соединений, которые помогают бороться с тошнотой, снижают риск развития некоторых видов рака, улучшают липиды в крови, уменьшают воспаление.

Натуральный апельсиновый или грейпфрутовый сок

Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Immunology, витамин С и фолиевая кислота в цитрусовых соках поддерживают целостность иммунных барьеров и защищают многие типы иммунных клеток, включая природные клетки-киллеры и Т-клетки. Биоактивные соединения в цитрусовых оказывают противовоспалительное действие для поддержания иммунитета.

Как апельсиновый, так и грейпфрутовый сок богаты питательными веществами и обеспечивают более 100% от общего количества витамина С, необходимого человеку в день. Эти соки также содержат витамин А и фолиевую кислоту. Однако стоит отдавать предпочтение именно домашним сокам, а не промышленным.

Томатный сок

Помидоры богаты витамином С, а также ликопином, полезныйм антиоксидантом-каротиноидом, который имеет много полезных свойств и, как известно, помогает уменьшить системное воспаление.

Томатный суп часто рекомендуют при простуде или гриппе, поскольку он содержит витамин С, но томатный сок обеспечит таким же количеством витамина. 100 мл сока содержит только 50 калорий без добавления сахара и почти 100% витамина С, необходимого в день.