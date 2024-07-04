6 ошибок во время тренировки, которые могут нанести серьезный вред телу

Чрезмерный акцент на определенных упражнениях

Некоторые привычки могут нанести вред телу и помешать длительному прогрессу в физической форме или похудению. Тренер Тайлер Рид рассказал, что чрезмерное сосредоточение на изоляционных упражнениях (например, сгибание бицепса или разгибание ног) и пренебрежение сложными движениями может привести к мышечному дисбалансу и отсутствию функциональной силы.

Со временем эти дисбалансы могут вызвать проблемы с осанкой и увеличить риск травм во время повседневной деятельности.

Хроническое незначительное обезвоживание

Пить достаточное количество воды в течение дня очень важно для здоровья.

Хроническое легкое обезвоживание, которое может быть не сразу заметно, может повлиять на способность ваших мышц восстанавливаться и привести к постепенному снижению силы и выносливости.

С течением времени это может способствовать образованию камней в почках и даже повреждению почек из-за повышенной концентрации мочи.

Чрезмерная растяжка

Чрезмерная растяжка перед силовой тренировкой может временно уменьшить мышечную силу, что может привести к травме.

Динамическая растяжка обычно рекомендуется для подготовки к активности.

Неправильное использование весовых поясов

Если вы обычно используете пояс для отягощения во время тренировок, остерегайтесь неправильного использования.

Пояса обычно используются для поддержания нижней части спины во время тяжелых подъемов, но чрезмерное возложение на них может увеличить риск травм нижней части спины со временем, поскольку тело привыкает к искусственной поддержке.

Выбор тренажеров наугад

В хорошем тренажерном зале от количества тренажеров просто разбегаются глаза, особенно у новичков. Хочется попробовать все и сразу, но надо помнить, что разные тренажеры решают разные задачи, поэтому нужно думать прежде всего о целях занятий.

Также необходимо производить поправку на индивидуальные особенности и состояние здоровья. То, что полезно одним, может быть бесполезным или даже опасным для других.

Постоянный план тренировок

Постоянство это хорошо, но не для тренировок. Организм адаптируется к погрузке, следовательно, его необходимо корректировать и увеличивать, иначе тренировки перестанут быть эффективными.

Тренеры рекомендуют регулярно менять схему тренировок, необязательно делать это часто, достаточно просматривать нагрузку хотя бы раз в несколько недель.