6 ошибок, которые быстро выведут мультиварку из строя

Мультиварка - это невероятно удобный кухонный прибор, способный значительно облегчить приготовление пищи. Однако, чтобы обеспечить его длительную работу, важно избегать определенных ошибок.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие шесть самых распространенных ошибок могут быстро вывести вашу мультиварку из строя.

Перегрузка мультиварки

Одной из самых распространенных ошибок является перегрузка мультиварки продуктами. Каждая модель имеет свой объем, и если вы превысите его, это может привести к перегреву или даже к повреждению элементов нагрева.

Кроме того, слишком большое количество пищи может привести к неравномерному приготовлению, что испортит блюдо. Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по объему.

Неправильное использование режимов

Каждая мультиварка имеет несколько режимов приготовления, таких как варка, жарка, тушение и т.д. Использование неправильного режима для определенного блюда может негативно отразиться на работе прибора.

Например, жарка на режиме варки может привести к перегреву и поломке мультиварки. Всегда читайте инструкцию и используйте рекомендованные программы.

Игнорирование термической обработки

Неправильная термическая обработка продуктов может стать причиной поломки мультиварки. Некоторые продукты, такие как крупы, нуждаются в определенной подготовке перед приготовлением.

Если вы просто бросите их в мультиварку без предварительной обработки, это может привести к повышенному давлению и выходу пара, что чревато поломкой. Перед приготовлением узнайте, какие именно действия нужно выполнить с продуктами, чтобы избежать неприятностей.

Неосторожная очистка

Еще одна серьезная ошибка - использование абразивных чистящих средств. Такие средства могут поцарапать покрытие кастрюли, что приведет к ухудшению качества приготовления пищи и даже образованию опасных для здоровья частиц.

Вместо этого рекомендуется использовать мягкие губки и специализированные средства для очистки кухонной техники.

Пропуск проверки наличия воды

Многие мультиварки работают на основе пара, поэтому важно проверять наличие воды в кастрюле перед приготовлением. Если в мультиварке недостаточно жидкости, это может привести к перегреву и повреждению элементов.

Всегда убедитесь, что в вашей мультиварке есть достаточное количество воды, особенно при приготовлении на пару.

Использование продуктов, не подходящих для мультиварки

Не все продукты подходят для приготовления в мультиварке. К примеру, слишком вязкие или жирные продукты могут забить вентиляционные отверстия или элементы нагрева, что приведет к их перегреву.

Кроме того, использование замороженных продуктов без предварительной разморозки может отрицательно сказаться на работе прибора. Всегда узнайте, какие ингредиенты можно использовать, а какие - лучше оставить для традиционных методов приготовления.