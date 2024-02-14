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6 подсказок, что партнер вас обманывает или изменяет

Признаки, что партнер изменяет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ложь в отношениях приведет к разрыву. Если партнер часто говорит не правду, то это можно разоблачить по простым признакам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Psychology today.

Партнер ведет себя по-другому

Проведя время с мужчиной в течение нескольких месяцев или лет в отношениях, вы точно знаете его типичное поведение. Когда видите, что партнер действует по-другому, вам следует задуматься, потому что это может свидетельствовать об обмане.

Время для себя

Взять время для себя - это нормально. Но когда это происходит все чаще и чаще - это знак того, что происходит что-то не то.

Если партнер начинает рано идти на работу, поздно возвращаться, внезапно выходит с телефоном в другую комнату и принимать множество частных звонков от "родственников" - это тоже сигналы об обмане и предательстве.

Трудно дозвониться

Если вашей второй половинке, которая никогда не работала допоздна, вдруг нужно задержаться на работе и это случается часто, возможно, она лжет.

Обманывающий партнер также может внезапно забыть о вашем дне рождения и других важных событиях.

Неизвестные расходы

Если на кредитных картах вашего партнера возникают странные расходы, то это возможный признак измени. Если вы спрашиваете своего партнера об этих расходах, и он растерян и агрессивен в этот момент то, возможно, говорит неправду.

Исчезла близость

Через несколько лет никакие отношения не будут столь интенсивными, как в первые несколько месяцев. Эмоциональная близость - это то, что держит нас связанными с второй половинкой.

Итак, если ваш партнер вдруг кажется менее эмоционально уязвимым и близким с вами и даже не стремится к этому, то это важный сигнал.

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