6 признаков токсичного человека, которые вам точно не стоит игнорировать в отношениях

Писательница Лилиан Гласс, выпустившая книгу о токсичности в поведении, назвала 6 главных признаков, которые не следует игнорировать в отношениях. Именно они помогут определить, есть ли у вашего партнера мысли о манипулировании и уловках.

Его слова слишком хороши, чтобы быть правдой. Если мужчина сбивает вас с ног своими комплиментами и говорит только то, что вы хотите услышать - это плохой признак. Вы легко можете понять, когда человек не знает меры. И когда партнер пытается манипулировать вами с помощью лестных слов, не следует ему верить.

Он говорит вам, что он плохой парень или почти утонул в долгах. Когда мужчина ничего не скрывает, он намекает на то, что не хочет измениться. Не пытайтесь переубедить его в другом, просто поверьте. Такие люди не хотят к чему-то стремиться и будут оправдывать себя своей плохой жизнью.

Он делает или говорит то, что вас смущает Когда вы замечаете, что ваш избранник позволяет себе делать странные замечания, не бойтесь спрашивать, что он имел в виду. Вы можете удивиться, когда начнете копать поглубже.

Признаки токсического мужчины (фото: freepik.com)

Он демонстрирует странные модели речи. Если мужчина говорит что-то обидное, а затем добавляет: "Я просто шучу", это красный флажок. Так же следует обратить внимание и задуматься, если партнер не может сразу отвечать на вопросы и тянет время, так он может выигрывать несколько секунд, чтобы придумать максимально удобный для него ответ.

Вы хотите его "переучить" или спасти. Не думайте, что токсичные мужчины выбирают себе слабых и неуверенных женщин. Если вы красивый, талантливый и реализованный человек - он попытается вас сломать и никогда не похвалит. А вы можете отреагировать на такие провокации тем, что захотите изменить своего избранника к лучшему.

У вас изменился внешний вид. Когда вы находитесь рядом с токсичным человеком, вы понемногу "угасаете". Посмотрите на себя в зеркало. Если вы стали другой и не нравитесь себе - следует все проанализировать.