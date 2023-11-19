6 ознак токсичної людини, які вам точно не слід ігнорувати у стосунках

Письменниця Ліліан Ґласс, яка випустила книгу про токсичність у поведінці, назвала 6 головних ознак, які не слід ігнорувати у стосунках. Саме вони допоможуть визначити, чи у вашого партнера думки про маніпулювання та хитрощі.

Його слова занадто гарні, щоб бути правдою. Якщо чоловік збиває вас з ніг своїми компліментами та говорить лише те, що ви хочете почути - це погана ознака. Ви легко можете зрозуміти, коли людина не знає міри. І коли партнер намагається маніпулювати вами за допомогою улесливих слів, не слід йому вірити.

Він каже вам, що він поганий хлопець або майже потонув у боргах. Коли чоловік нічого не приховує, він одразу натякає на те, що не хоче змінитися. Не намагайтеся переконати його в іншому, просто повірте. Такі люди не хочуть до чогось прагнути та будуть виправдовувати себе власним поганим життям.

Він робить або говорить те, що вас бентежить. Коли ви помічаєте, що ваш обранець дозволяє собі робити дивні зауваження, не бійтеся питати, що він мав на увазі. Ви можете здивуватися, коли почнете копати глибше.

Ознаки токсичного чоловіка (фото: freepik.com)

Він демонструє дивні моделі мовлення. Якщо чоловік каже щось образливе, а потім додає: "Я просто жартую", це - червоний прапорець. Так само, слід звернути увагу та замислитися, якщо партнер не може одразу відповідати на питання та тягне час, так він може вигравати декілька секунд, аби вигадати максимально зручну для нього відповідь.

Ви хочете його "перевчити" або врятувати. Не думайте, що токсичні чоловіки обирають собі слабких та невпевнених у собі жінок. Якщо ви красива, талановита та реалізована людина - він спробує вас зламати і ніколи не похвалить. А ви можете відреагувати на такі провокації тим, що захочете змінити свого обранця на краще.

У вас змінився зовнішній вигляд. Коли ви знаходитеся поруч з токсичною людиною, ви потроху "згасаєте". Подивіться на себе у дзеркало. Якщо ви стали іншою та не подобаєтеся собі - слід усе проаналізувати.